대한전선, 기후산업박람회서 HVDC·해저케이블 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 15일 기후산업박람회 참가를 밝혔다.
- 대한전선은 HVDC·해저케이블로 서해안 사업 대응력을 강조했다.
- 스칸디 커넥터 첫 공개로 해저 시공 역량을 부각했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
640kV급 HVDC 생산 2공장 건설…서해안 에너지 고속도로 대응
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한전선이 기후산업국제박람회에서 초고압직류송전(HVDC)과 해저케이블 등 전력 인프라 기술을 선보이며 서해안 에너지 고속도로 사업 대응 역량을 강조한다.
대한전선은 오는 16일부터 18일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회'에 참가한다고 15일 밝혔다.
대한전선은 총 30개 부스, 270㎡ 규모 전시장을 마련하고 해저케이블 턴키 솔루션과 HVDC, 버스덕트 등을 전시한다. 부스 전면에는 서해안 에너지 고속도로 참여 의지와 관련 사업 비전을 담은 영상과 메시지를 배치한다.
해저케이블 전시 공간에서는 케이블 포설선(CLV) '스칸디 커넥터'와 '팔로스' 모형을 선보인다. 스칸디 커넥터 모형은 이번 전시회에서 처음 공개된다.
1만1000톤급 스칸디 커넥터는 해상풍력 내·외부망뿐 아니라 장거리 계통연계와 HVDC 해저케이블 시공에도 대응할 수 있는 국내 최대 규모 CLV다. 대한전선은 팔로스와 함께 국내 해상풍력 프로젝트에 투입해 해저케이블 시공 역량을 확대하고 있다.
이와 함께 영광낙월 해상풍력에 공급한 내부망 해저케이블과 525kV급 HVDC 해저케이블, 부유식 해상풍력용 다이나믹 해저케이블 등을 전시한다. 영광낙월 해상풍력과 신안 비금 태양광 계통연계 프로젝트 등 주요 사업 사례도 소개한다.
해저케이블 생산 인프라도 공개한다. 대한전선은 현재 해저케이블 1공장을 운영하고 있으며 2027년 가동을 목표로 2공장을 건설하고 있다. 2공장은 640kV급 HVDC와 400kV급 초고압교류송전(HVAC) 해저케이블 생산이 가능한 전문 생산 거점으로 구축될 예정이다.
버스덕트 부문에서는 에폭시 절연 및 PET 절연 제품을 선보인다. 대한전선은 데이터센터 등 전력 수요 증가에 대응하기 위해 지난해 버스덕트 공장 규모를 3배 확대하고 관련 설비를 증설했다.
송종민 대한전선 부회장은 개막식 참석 후 전시장을 찾아 고객사 및 주요 관계자들과 사업 협력 방안을 논의할 예정이다.
대한전선 관계자는 "재생에너지와 AI 확산에 따라 전력 인프라 시장이 빠르게 변화하고 있다"며 "지속적인 투자와 기술 고도화를 통해 국내 전력 공급망 안정화에 기여하고 해저케이블·HVDC·버스덕트 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com