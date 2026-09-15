[글로벌 마켓 리포트 9월 15일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 14일(현지시간) 미국 뉴욕증시의 3대 지수는 일제히 하락 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.09포인트(0.29%) 내린 5만2421.20에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 37.00포인트(0.48%) 하락한 7619.98, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 146.62포인트(0.56%) 밀린 2만6186.41을 기록했다.

미국 인공지능(AI) 기업 수장들이 개발 속도를 늦춰야 한다고 촉구하면서 반도체주가 무너졌다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 AI가 인간의 통제를 벗어나 파국적 피해를 입히는 것을 막으려면 최첨단 시스템 개발을 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO와 일론 머스크가 이에 동조했다. 엔비디아와 브로드컴, 마이크론테크놀로지, AMD가 일제히 하락했고 필라델피아 반도체 지수는 5.86% 급락했다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

미 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정을 앞두고 10년물 국채 금리가 2023년 이후 처음 5%를 넘어선 것도 부담이 됐다. CME 페드워치에 따르면 트레이더들은 연준이 16일 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리를 올릴 확률을 90%로 반영하고 있다.

◆ 브렌트 105달러 위로...금값 약세

국제유가는 사우디아라비아의 호르무즈 해협 우회 동서 송유관 가동 중단에 따른 공급 차질 우려로 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 1.34달러(1.3%) 상승한 배럴당 101.39달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전 거래일보다 1.07달러(1.0%) 오른 배럴당 105.68달러에 거래를 마쳤다. 장중에는 5% 가까이 급등하기도 했다가, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 외교적 해결 가능성을 시사하면서 상승폭은 축소됐다.

이라크 내 친이란 민병대가 지난 10일 사우디 동서 송유관을 공격해 가동이 중단되면서 원유 공급 차질 우려가 커졌다. 이번 송유관 가동 중단이 장기화할 경우 얀부의 저장 원유가 완충 역할을 해야 한다. 업계에서는 얀부 저장량이 수출 기준 5~7일치를 충당할 수 있는 것으로 보고 있다.

여기에 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장도 지속되고 있다. 이날 오만에서 예정됐던 이란과 일부 걸프 아랍국가들이 호르무즈 해협 임시 항로 논의 회담도 연기됐다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

금값은 1개월여 만에 최저 수준에서 거래됐다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 1.3% 하락한 온스당 4351.90달러에 거래됐다. 현물 금 가격은 한국시간 15일 오전 2시 30분 기준 전 거래일보다 0.8% 내린 온스당 4312.59달러를 기록했다. 장중에는 지난 8월 7일 이후 최저 수준까지 떨어졌다.

◆ 美 10년물 국채 금리 5% 돌파

중동 전쟁 확산으로 국제유가가 다시 급등하면서 연준이 2년여 만에 처음으로 금리 인상을 단행할 것이란 전망에 힘이 실리며 미 국채 10년물 수익률은 2023년 10월 이후 처음으로 5%를 넘어섰다.

이날 10년물 국채 수익률은 장중 한때 5.0142%까지 치솟았다. 5%를 돌파한 것은 2023년 10월 이후 처음이다. 이후 매수세가 유입되며 상승분을 반납해 전 거래일보다 1.83bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 4.957%를 기록했다. 10년물 수익률이 2023년 고점인 5.021%를 넘어설 경우 2007년 이후 최고 수준이 된다.

통상 연준의 금리 전망에 민감하게 반응하는 2년물 국채 수익률은 1.38bp 내린 4.63%를 기록했다. 다만 앞서 장중에는 4.679%까지 올라 2024년 7월 이후 최고치를 기록했다.

2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 33bp로 좁혀지며 수익률 곡선이 평탄화됐다. 기대 인플레이션을 제외한 10년물 국채 실질 수익률은 2.622%까지 올라 2008년 이후 최고치를 기록했다.

장기 국채에 대한 시장 수요는 이번 주 미 재무부의 국채 입찰에서도 시험대에 오른다. 재무부는 이번 주 130억달러 규모의 20년물 국채와 190억달러 규모의 10년물 물가연동국채(TIPS)를 발행할 예정이다.

스콧 베선트 미 재무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

달러는 주요 통화 대비 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.3% 오른 99.41을 기록했다. 장중에는 99.735까지 올라 9월 2일 이후 최고치를 찍었다.

유로화는 한때 한 달 만의 최저치인 1.153달러까지 밀린 뒤 0.2% 하락했고, 영국 파운드화도 0.2% 내린 1.3512달러를 기록했다. 달러·엔 환율은 0.5% 오른 154.355엔을 기록했다. 지난주 기록한 약 7개월 만의 최저 수준인 153엔 아래에서 반등했다.

◆ 유럽증시도 대체로 하락

영국을 제외한 유럽 주요국의 증시도 일제히 하락했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.11포인트(0.49%) 내린 635.99로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 127.75포인트(0.50%) 떨어진 2만5440.81에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 61.99포인트(0.76%) 하락한 8117.78로 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 47.13포인트(0.44%) 오른 1만697.57로 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 883.26포인트(1.68%) 떨어진 5만1628.77에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 273.00포인트(1.38%) 내린 1만9565.50으로 마감했다.

미 10년물 국채 금리는 물론이고 이날 유럽 국채의 금리도 치솟았다. 유럽의 기준물로 여겨지는 독일 10년물 국채(분트) 금리는 2009년 중반 이후 최고 수준까지 올랐다.

주요 섹터 중에서는 인공지능(AI) 관련 종목이 전 세계적으로 약세를 보이면서 기술주가 2.1% 하락했다.

프랑스 반도체 소재·웨이퍼 제조업체 소이테크는 12.5% 급락하며 STOXX 600 구성 종목 가운데 가장 큰 하락폭을 기록했다.

반면 소프트웨어주는 상승했다. 스웨덴의 산업용 소프트웨어 업체인 옥타브 인텔리전스와 프랑스 IT 컨설팅·디지털 서비스 기업 캡제미니, 영국의 기업용 회계·ERP 소프트웨어 업체 세이지, 영국 정보·데이터 분석 서비스 기업 RELX가 5~7.5% 올랐다.

wonjc6@newspim.com