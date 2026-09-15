포스코그룹, 추석 앞두고 협력사 대금 4368억원 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 15일 협력사 대금 4368억원을 앞당겨 지급했다
- 포스코와 4개 계열사가 추석 전 자금 부담 완화에 나섰다
- 명절 맞아 전통시장·봉사 등 상생 활동도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
포항·광양 등 주요 사업장서 전통시장·취약계층 상생 활동
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=포스코그룹이 추석 명절을 앞두고 협력사의 자금 부담을 덜기 위해 총 4368억원 규모의 거래 대금을 최대 13일 앞당겨 지급한다.
포스코그룹은 포스코와 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코플로우 등 5개사가 협력사 거래 대금을 조기 지급한다고 15일 밝혔다.
포스코와 포스코플로우는 거래 기업을 대상으로 오는 16일부터 23일까지 총 3660억원을 조기 지급한다. 포스코이앤씨는 당초 18일부터 30일까지 지급할 예정이던 448억원을 17일 전액 현금으로 일괄 지급한다.
포스코퓨처엠과 포스코DX도 각각 약 130억원 규모의 거래 대금을 오는 22일 현금으로 조기 지급할 예정이다.
포스코그룹은 자금 수요가 늘어나는 명절을 앞두고 협력사의 금융비용 부담을 낮추고 유동성 확보를 지원하기 위해 매년 설과 추석 전 거래 대금을 앞당겨 지급하고 있다.
포스코는 2004년 12월부터 중소기업 납품대금을 전액 현금으로 지급하고 있다. 2017년 11월부터는 중견기업 대금에도 전액 현금 지급 방식을 적용하고 있다.
포스코플로우는 2022년 출범 이후 중소 협력사 거래 대금을 전액 현금으로 지급하고 있으며, 포스코이앤씨도 2010년부터 중소 협력사에 거래 대금을 전액 현금으로 지급해오고 있다.
포스코그룹은 명절을 맞아 주요 사업장이 위치한 지역에서 상생 활동도 진행한다.
포항제철소는 부서별로 전통시장 장보기에 나서고 오는 21일에는 소장단이 '송도 나눔의 집'을 찾아 배식봉사를 진행한다. 광양제철소는 전통시장 방문과 지역 장애인 대상 생필품 키트 나눔, 광양만 해양 생태계 정화 활동 등을 실시할 계획이다.
포스코이앤씨는 임직원이 직접 만든 만두를 인천 지역 결식가정 200세대에 전달한다. 포스코퓨처엠도 포항·광양·세종·서울 등 사업장에서 해양 쓰레기 수거와 무료급식소 배식 지원, 장애인 생활시설 환경정화 등 봉사활동을 진행한다.
heoneykim@newspim.com