대웅제약, 연속혈당측정 최신 진료 흐름 공유…16일 웹 심포지엄

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 16일 CGM 주제 웹 심포지엄을 연다.
- 최성희 교수가 좌장 맡고 한·일 전문가가 발표한다.
- CGM의 임상 근거와 자기관리 활용법을 공유한다.
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CGM 데이터 활용·환자 자기관리 방안 등 논의
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 오는 16일 연속혈당측정(Continuous Glucose Monitoring·CGM)을 주제로 한 웹 심포지엄을 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 심포지엄은 의료인 대상 의학정보 플랫폼 '닥터빌(Dr.Ville)'을 통해 '혈당 관리 패러다임의 전환'을 주제로 진행된다. CGM과 관련한 최신 연구와 진료 흐름을 국내 의료진과 공유하기 위해 마련됐다.
최성희 분당서울대학교병원 내분비대사내과 교수가 좌장을 맡고 민세희 서울아산병원 내분비내과 교수와 모토쓰구 나가오 일본 도쿄여자의과대학 내분비대사내과 교수가 발표한다.
이번 강연에서는 CGM 데이터를 환자의 식사와 운동, 복약 등 일상적인 자기관리 행동에 활용하는 방안을 중점적으로 다룬다.
나가오 교수는 '모니터링을 넘어 관리로, CGM으로 만드는 새로운 당뇨병 관리 모델'을 주제로 다양한 진료 환경에서 CGM을 활용하는 방법과 관련 연구 결과를 소개한다. 일본의 CGM 진료 경험과 환자의 자가 혈당 관리에 데이터를 활용하는 방식도 공유할 예정이다.
민 교수는 미국 식품의약국(FDA)이 정한 통합형 연속혈당측정기(iCGM) 관련 기준과 기기 활용법 등을 설명한다. CGM 데이터의 정확성과 신뢰성, 의료진이 임상 현장에서 데이터를 활용할 때 고려해야 할 사항도 다룬다.
최 교수는 두 강연을 토대로 CGM 관련 임상 근거와 데이터 활용 방법, 환자의 생활습관 및 자기관리와 연계하는 방안 등에 대한 논의를 진행한다.
박형철 대웅제약 ETC 마케팅본부장은 "이번 웹 심포지엄을 통해 한·일 전문가들의 임상 경험과 최신 학술 성과를 국내 의료진과 공유할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com