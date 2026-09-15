한국투자증권, ELW 268종목 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 15일 ELW 268종목을 신규 상장했다.
- 코스피200 지수형 38종목과 종목형 230종목이다.
- ELW는 방향성 투자상품으로 원금 전액 손실 가능성이 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
거래 전 투자자 교육 이수 필요, 신규고객 기본예탁금 1500만원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 주식워런트증권(ELW) 268종목을 신규 상장한다.
한국투자증권은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 38종목과 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 현대건설 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 230종목을 상장한다고 15일 밝혔다.
ELW는 개별 주식이나 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산 가격 상승을 예상할 경우 콜 ELW, 하락을 예상할 경우 풋 ELW에 투자하는 방식이다.
시장 방향에 따라 다양한 투자전략을 활용할 수 있지만 기초자산 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 만기 시 투자원금 전액을 잃을 수 있다.
ELW 거래를 위해서는 투자성향 진단과 사전 투자자 교육을 이수해야 한다. 신규 고객은 최소 1500만원의 기본예탁금 요건도 충족해야 한다.
한국투자증권은 ELW 전용 홈페이지와 카카오톡 채널 'TRUE ELW'를 운영하며 관련 투자 정보를 제공하고 있다.
회사 측은 한국거래소 ELW 시장에서 거래대금과 상장종목 수 모두 1위를 기록하고 있다고 설명했다.
dconnect@newspim.com