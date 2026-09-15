광화문 입맛 잡은 '아사달'…10월 말까지 예약 마감

AI 핵심 요약beta
- 한화푸드테크는 15일 아사달 점심·저녁 예약이 마감됐다고 밝혔다.
- 아사달은 지난달 방문객이 4월보다 20배 이상 늘었다.
- 아사달은 송이버섯·갈치 등 가을 코스를 이날부터 선보였다.
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송이버섯·갈치 가을 코스 공개
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한화푸드테크는 한식 파인다이닝 레스토랑 '더 플라자 다이닝 아사달'의 점심·저녁 코스가 다음달 말까지 모든 시간대 예약을 마감했다고 15일 밝혔다.
회사 집계에 따르면 지난달 방문객 수는 개점 첫 달인 올해 4월보다 20배 이상 늘었다. 아사달은 이날부터 송이버섯·갈치·잣·석류 등 가을 제철 식재료를 반영한 코스를 선보인다.
아사달은 1986년 서울 프라자호텔 한식당 '아사달'을 계승한 레스토랑이다. 권숙수와 이타닉 가든 등을 거친 김정환 셰프가 기존 아사달의 대표 메뉴를 현대적으로 재해석했다.
코스는 10가지 남짓의 메뉴로 구성된다. 대표 메뉴인 신선로는 40년 전 아사달의 간판 요리에 여름에는 민어, 가을에는 갈치 등 제철 식재료를 활용한다. 가을 전채요리 '작은 한입들'에는 전어회 무침, 대게냉채, 성게증편 등이 포함된다.
조선시대 궁중요리인 '보김치'는 낙지·한우 양지·채소를 김치로 감싸 멸치 육수와 함께 한 달가량 숙성했다. 성게알을 증편 위에 얹거나 육회를 양파 부각으로 감싸는 방식으로 메뉴를 구성했다.
와인을 음식과 함께 즐기는 유료 '시그니처 페어링' 서비스도 운영한다. 더 플라자 다이닝 와인타워에는 2000만원이 넘는 와인을 비롯해 1000여종의 와인이 마련돼 있다.
식사는 오복을 상징하는 청·백·황·적·흑 오색 젓가락 가운데 하나를 고르는 것으로 시작한다. 메뉴 카드에는 음식 설명과 광화문 주변 능선의 모습을 담았다.
식사 후에는 다식 쿠키 3종을 담은 기프트 패키지를 제공한다. 아사달은 제철 식재료를 활용해 계절에 따라 코스를 바꿔 운영한다.
kji01@newspim.com