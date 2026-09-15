삼성전자·버라이즌, 업계 최초 6G 핵심기술 ISAC 현장 실증

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 15일 버라이즌과 6G ISAC 실증했다.
- 미국 텍사스 스포츠 행사서 AI로 군중 밀집도 감지했다.
- NIS 기반으로 안전관리·교통 등 활용 가능성을 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장비 변경 없이 소프트웨어 적용만으로 ISAC 구현
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 미국 이동통신사 버라이즌과 함께 6G 핵심 기술인 'ISAC(통신·센싱 융합 기술)'의 현장 실증에 성공했다.
양사는 지난 7월 미국 텍사스에서 열린 글로벌 스포츠 이벤트에서 삼성전자의 가상화 네트워크 솔루션을 활용해 AI 기반 ISAC 기술을 시연했다고 15일 밝혔다. 가상화 네트워크 솔루션은 전용 하드웨어에서 구현되던 네트워크 기능을 범용 서버를 이용해 소프트웨어로 구현하는 방식이다.
ISAC은 통신 장비를 고정밀 센서처럼 활용하는 기술이다. 별도 장비 없이 이미 구축된 통신 인프라를 활용해 기지국에서 수집한 무선 신호의 반사 정보를 분석해 사물의 위치, 속도, 방향을 파악할 수 있다. 기존 센싱 방식이 어려운 사각지대나 어두운 환경에서도 활용 가능해 안전·보안, 교통, 산업 현장 등 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이번 실증에서 양사는 인파가 몰린 행사 환경에서 ISAC 기술을 활용해 사람들의 움직임과 군중 밀집도를 감지했다. 수집된 정보를 AI로 실시간 분석한 뒤 군중 밀집도를 히트맵 형태로 시각화했다.
이 기술을 활용하면 스포츠 이벤트나 콘서트 등 대규모 인파가 몰리는 현장에서 관람객 밀집 상황을 실시간으로 파악할 수 있다. 행사 주최 측은 혼잡 지역을 관리하고 안전 사고를 예방하며, 관람객들을 사람이 적은 편의시설이나 이동 경로로 유도할 수 있다.
이번 실증에는 삼성전자의 최신 AI 무선망 솔루션인 'NIS(Network in a Server)'가 활용됐다. NIS는 AI, 기지국, 코어 등 네트워크 기능을 소프트웨어로 구현하고 CPU, GPU 등 고성능 컴퓨팅 파워를 하나의 플랫폼에 통합한 엣지 AI 플랫폼이다. 하나의 하드웨어 플랫폼에 소프트웨어를 통해 다양한 네트워크 기능을 구현할 수 있어 기존 네트워크 장비를 변경하거나 별도 장비를 추가하지 않고도 ISAC과 같은 신규 기술을 구현할 수 있다.
설지윤 삼성전자 네트워크 사업부 상품전략팀장(부사장)은 "삼성전자와 버라이즌은 통신의 하드웨어 중심 구조를 소프트웨어 기반 차세대 네트워크로 전환하는 것을 선도했다"며 "삼성은 첨단 기술력을 바탕으로 AI와 6G가 가져올 새로운 시대의 지평을 열어 나가겠다"고 말했다.
찰리 장 삼성리서치 6G연구팀장(부사장)은 "6G 시대의 핵심 기술로 주목받는 ISAC을 글로벌 이벤트에서 실증하며 기술의 상용화 가능성을 한 단계 앞당겼다"며 "삼성전자는 선행연구 역량을 집결해 차세대 기술을 선도해 나가겠다"고 말했다.
야고 테노리오 버라이즌 최고기술책임자 겸 기술개발 담당 수석부사장은 "AI 기반 ISAC 실증 성공은 6G 시대의 청사진을 구체화하는 성과"라며 "생활 인프라에서부터 산업 생태계까지 다양한 영역에서 AI와 결합한 미래 기술을 지속 검증하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com