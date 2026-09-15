종근당산업, 용인에 100병상 요양시설 '벨포레스트' 개원

AI 핵심 요약beta
- 종근당산업은 21일 용인 기흥구에 벨포레스트 용인을 개원했다.
- 벨포레스트 용인은 100병상 규모로 전면 리뉴얼한 요양시설다.
- 전문 간호·재활과 AI 건강모니터링 체계를 갖췄다.
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전문 간호·맞춤형 재활·24시간 건강 모니터링
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당산업은 오는 21일 경기 용인시 기흥구에 요양시설 '벨포레스트 용인'을 개원한다고 15일 밝혔다.
벨포레스트 용인은 1486평 부지에 연면적 1833평, 지하 2층~지상 4층 규모로 조성됐다. 장기요양보험 80병상과 사설 20병상 등 총 100병상을 갖췄다.
종근당산업은 기존 '무지개실버케어스'를 인수해 벨포레스트 용인으로 전면 리뉴얼했다. 시설 운영은 헤리티지너싱홈이 담당하며 기존 헤리티지너싱홈과 벨포레스트 강일에서 운영 중인 프로그램과 운영체계를 도입할 예정이다.
시설에서는 입소자의 만성질환과 건강 상태를 관리하는 전문 간호와 신체·인지기능을 고려한 재활 프로그램을 운영한다. 전문 물리치료사의 일대일 맞춤형 치료와 함께 아쿠아베드(Aqua Bed), 슬링(Sling) 등 재활 장비도 도입했다.
간호전문 요양실과 인공지능(AI) 기술을 활용한 모션캡처 등 24시간 건강 모니터링 체계도 구축했다. 입소자 1.9명당 요양보호사 1명을 배치하고 문화·여가 프로그램도 운영한다.
시설에는 실내외 공기를 순환시키는 청정공기 전환 시스템과 낙상사고 예방을 위한 초저상 침대 등을 적용했다.
벨포레스트 용인은 신길IC 인근에 위치하며 신갈역·구성역·기흥역과 인접해 있다. 인근 용인세브란스병원 등 의료기관과 연계한 건강관리 체계도 운영할 계획이다.
종근당산업 관계자는 "개개인의 건강 상태에 맞는 전문적인 간호 및 재활 서비스와 시니어케어를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com