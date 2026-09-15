CJ푸드빌 더플레이스, 국내산 대하 활용 가을 시즌 신메뉴

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌 더플레이스가 15일 국내산 대하 신메뉴를 출시했다.
- 대하 로제 파파르델레와 시즌 세트 2종을 10% 할인 판매했다.
- 30일까지 쿠폰을 주고 추석 스테이크 페스타도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 이탈리안 비스트로 더플레이스가 국내산 대하를 활용한 시즌 신메뉴와 세트 메뉴를 15일 출시한다.
신메뉴 '대하 로제 파파르델레'는 큼직한 국내산 대하를 통째로 담아 토마토 베이스와 크림, 이탈리아산 치즈, 브랜디 향을 더한 로제 소스에 넓은 파파르델레 면을 사용한 파스타다.
시즌 세트는 정상가 대비 10% 할인된 가격으로 2종을 준비했다. '시즌 스페셜 세트'는 무화과 리코타 샐러드·대하 로제 파파르델레·피자 '친퀘 포로마지오'로 구성했으며, '시즌 파티 세트'는 여기에 스테이크 '딸리아따 디 만조'를 더했다.
오는 30일까지 카카오톡 채널을 통해 세트 할인 쿠폰을 제공하며, 21일부터 다음달 2일까지는 추석을 맞아 '피렌체 본인 비스테카' 주문 시 마르게리타 화덕피자를 증정하는 '스테이크 페스타'를 진행한다. 더플레이스는 추석 연휴에도 휴무 없이 운영한다.
CJ푸드빌 관계자는 "외식 부담을 덜고 나들이 외식, 기념일, 데이트 등에 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 세트 메뉴와 다양한 프로모션도 마련했다"며 "더플레이스에서 가을날의 여유로운 다이닝 경험을 만끽하시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com