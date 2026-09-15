롯데百, 아디다스와 러닝족 공략…잠실서 '서울 100K' 팝업

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 15일 아디다스와 2026 서울 100K 팝업을 연다고 밝혔다.
- 팝업은 16일부터 21일까지 잠실 롯데월드몰에서 운영한다.
- 115종 상품과 커스터마이징 서비스, 경품 이벤트를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 국내 대표 트레일러닝 대회인 '2026 서울 100K'를 앞두고 아디다스와 손잡고 체험형 팝업스토어를 연다.
롯데백화점은 오는 16일부터 21일까지 서울 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 '2026 서울 100K×아디다스' 팝업스토어를 운영한다고 15일 밝혔다. 서울 100K와 연계한 유통사 단독 행사다.
'로드 투 트레일'을 주제로 꾸민 행사장에서는 트레일러닝과 전문 러닝에 특화된 신발·의류·용품 등 아디다스 상품 115여 종을 선보인다. 상품 구매 고객에게는 원하는 문구나 디자인을 제품에 새길 수 있는 커스터마이징 프린팅 서비스를 제공한다. 미니게임과 자동판매기 이벤트를 통해 암슬리브와 반다나 등 러닝용품도 증정한다.
서울 100K는 서울의 산과 강, 도심을 가로지르는 울트라 트레일러닝 대회다. 올해 행사는 오는 19일부터 이틀간 광화문광장 일대에서 열린다. 100㎞·50㎞·20㎞ 등 3개 종목에 국내외 러너 약 2700명이 참가할 예정이다.
롯데백화점은 러닝 인구 증가에 맞춰 스포츠 브랜드와 연계한 체험형 콘텐츠를 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com