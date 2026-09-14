서울시, '2026 서울안전한마당' 개최...안전체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울시 소방재난본부가 17일부터 19일까지 안전한마당을 연다.
- 여의도공원서 화재·재난 등 69개 체험행사를 운영한다.
- 소방차 전시와 명절·재난 미션 행사도 마련했다.
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화재·재난·생활안전 등 6개 분야 프로그램
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시 소방재난본부가 오는 17일부터 19일까지 사흘간 여의도공원 문화의마당에서 '2026 서울안전한마당'을 개최한다고 14일 밝혔다.
올해로 20회를 맞는 서울안전한마당은 시민들이 다양한 재난 상황에 대한 대응 방법을 직접 체험하며 익힐 수 있도록 마련된 안전문화 행사다. 올해 슬로건은 '안전한 일상 속, 삶의 질 특별시 서울'이다. 75개 기관·단체가 참여한다.
행사에서는 화재·재난·생활·교통안전, 몸·마음건강, 어울림 등 6개 분야에서 총 69개 프로그램을 운영한다. 완강기와 물소화기 사용, 화재대피, 지진·풍수해 대응, 심폐소생술, 리튬이온 배터리 사용법, 안전벨트 착용 등을 체험할 수 있다.
화재로 고립된 상황을 가정한 완강기 체험과 다중운집 상황에서 안전사고 대응요령을 익히는 프로그램을 마련했다. 이를 통해 실제 위급 상황에서 필요한 대처 방법을 배울 수 있도록 했다.
행사 첫날인 17일에는 시민과 함께 안전의 의미를 되새기는 '안전다짐식'을 진행한다. 일상 속 위급 상황에서 적극적인 초동 대처로 이웃의 생명을 구한 시민들에게 표창장을 수여한다.
18일에는 전통놀이를 즐기며 명절 화재예방수칙을 배우는 '전통놀이와 함께하는 안전한 명절 한마당'을 운영한다. 마지막 날인 19일에는 시민들이 재난 헌터가 돼 안전 미션을 수행하는 'K-소방 재난 헌터스'를 연다.
행사장에는 20주년을 기념하는 대형 소화기 조형물, 고성능화학차, 무인파괴방수차, 저상형 소방차 등 소방차량을 전시한다. 포토존과 야외도서관, 푸드트럭, 블록 체험존 등도 마련한다.
홍영근 서울시 소방재난본부장은 "이번 행사를 통해 재난에 대한 이해를 높이고 안전의 중요성을 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com