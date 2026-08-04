서울시교육청, 잇단 학교 화재에 '합동 안전점검'…전기 안전 취약분야 집중

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최근 2년간 학교 화재 37건 중 62%가 전기적 요인

교육지원청·전기안전전문가와 1364교 점검 강화

학교·교육지원청 합동 예방 중심 안전관리 체계 구축

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 최근 각급학교에서 잇따라 발생한 화재로 학교 운영과 학생 안전에 대한 우려가 커지자 취약 분야를 중심으로 한 '학교 화재예방 합동 안전점검'에 나선다.

교육청은 이번 점검을 통해 학교 운영의 안정성을 확보하고 보다 안전한 교육환경을 조성하겠다는 방침이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

4일 서울시교육청에 따르면 최근 2년간 서울지역 각급학교에서는 총 37건의 화재가 발생했으며 이 가운데 23건(62%)이 전기적 요인에 따른 것으로 집계됐다.

급식실 화재 3건(8%), 공사 중 화재 3건(8%), 기타 8건(22%) 등도 발생해 학교 현장의 화재 취약성이 다시 한 번 드러났다.

서울교육청은 "화재 주요 원인에 대한 집중 점검을 통해 학교의 화재예방을 강화하고 현장 중심의 안전관리 체계를 구축하겠다"고 강조했다.

이번 합동 안전점검은 학교 정기점검과 연계해 단계적으로 추진된다. 먼저 8월에는 교육지원청별로 초·중·고 각 1교씩, 총 33개 학교를 선정해 학교와 교육지원청이 함께 참여하는 합동점검을 실시한다.

이후 점검 결과와 주요 사례를 관내 모든 각급학교(1364교)에 공유해 전체 학교가 전기안전전문가와 함께 자체적으로 합동점검을 진행하도록 함으로써 화재예방 활동을 학교 현장 전반으로 확산할 계획이다.

서울시교육청은 학교 현장에서 쉽게 활용할 수 있는 전기 분야 안전점검표도 새로 마련했다. 이번 점검표에는 ▲전기안전관리자 직무 고시에 따른 이행 여부 점검 ▲전기실(변전실) 및 분전반 점검 ▲멀티탭·콘센트·배터리 점검 등 학교 현장에서 실천 가능한 항목들이 구체적으로 담겼다.

교육청은 이 점검표를 중심으로 현장에서 바로 확인하고 개선할 수 있는 사항들을 집중적으로 살핀다는 방침이다.

정근식 교육감은 "학교 화재는 한 번 발생하면 학생들의 교육활동과 학교 운영에 큰 영향을 미치는 만큼 무엇보다 예방이 중요하다"며"학교와 교육지원청이 학교 현장을 꼼꼼히 살피고 이를 바탕으로 모든 학교의 책임 있는 참여와 청렴한 실천을 통해 서울교육공동체 모두가 안심할 수 있는 안전한 교육환경을 함께 만들어 가겠다"고 전했다.

hyeng0@newspim.com