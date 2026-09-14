중랑구, 주민참여예산 27개 사업 11억 원 규모 확정…"생활환경 개선"

AI 핵심 요약beta
- 중랑구가 14일 2027년 주민참여예산 27개 사업을 확정했다
- 주민 제안 216건 중 투표 거쳐 11억 원 규모로 선정했다
- 생활환경·안전·복지 등 주민밀착 사업을 추진하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중랑구는 주민들의 제안과 투표를 통해 2027년도 주민참여예산사업 27개, 총 11억 원 규모를 확정했다고 14일 밝혔다.
이번 주민참여예산에는 지역 주민들로부터 총 216건의 사업이 제안됐다. 소관부서 검토와 주민참여예산위원회 심의를 거쳐 88개 사업이 주민투표 대상 사업으로 상정됐으며, 주민들의 직접 투표를 통해 최종 27개 사업을 선정했다.
선정된 사업은 생활환경 개선, 안전, 복지, 문화, 체육 등 주민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 구성됐다. 주민들이 직접 제안하고 투표를 통해 선정한 사업인 만큼 지역의 다양한 의견과 생활 속 수요가 반영됐다고 구는 덧붙였다.
구는 주민참여예산을 통해 지역 필요 사업으로 구체화하고 있다. 지난해에는 ▲주택가 급경사지 도로열선 설치 ▲귀갓길 안심 프로젝트 등을 추진했으며, 올해도 ▲봉화산 동행길 안전 표지판 설치 ▲은행나무 가로수길 보행환경 개선 ▲건강취약 어르신 동네 모임 운영 등 다양한 주민 제안사업을 진행 중이다.
봉화산 둘레길에는 주민 제안을 반영해 태양광 LED 조명을 설치했다. 전기공사 없이 기존 시설물에 태양광 LED 조명을 부착하는 방식으로 추진해 비용과 공사 기간을 줄였으며, 이는 주민 제안이 실제 사업으로 이어져 생활환경을 개선한 사례다.
류경기 중랑구청장은 "총 216건의 소중한 주민 제안이 모인 것은 지역 발전을 위한 주민들의 높은 관심과 참여를 보여주는 것"이라며 "주민들이 직접 선택한 27개 사업이 지역의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 내실 있게 추진하고, 주민이 직접 참여하고 결정하는 주민참여예산제를 더욱 활성화해 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com