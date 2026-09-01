중랑구, 행안부 국민 안전교육 평가 4년 연속 최고등급 달성

AI 핵심 요약beta
- 서울 중랑구가 1일 안전교육 평가 최고등급을 받았다
- 2023년부터 4년 연속 우수기관으로 선정됐다
- 체험형 교육과 맞춤형 교육을 강화한 성과다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중랑구는 행정안전부가 실시한 2026년 국민 안전교육 이행실적 평가에서 최고등급을 받으며 4년 연속 우수기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.
국민 안전교육 이행실적 평가는 '국민 안전교육 진흥 기본법'에 따라 행안부가 중앙부처와 지방자치단체 등 268개 기관을 대상으로 안전교육 정책 추진 실적을 점검하고 우수사례를 확산하기 위해 매년 실시하는 평가다. 평가는 각 기관의 자체평가와 민간 전문가로 구성된 중앙안전교육점검단의 심의를 거쳐 진행된다.
중랑구는 2023년부터 올해까지 4년 연속 최고등급을 달성하며 안전교육 분야의 지속적인 성과를 인정받았다. 구는 환경교육센터와 자전거 안전 체험장 등을 운영하며 체험 중심의 안전교육을 확대하고, 심폐소생술 등 응급처치 교육을 활성화해 실제 위기 상황에 대응할 수 있는 역량을 높이는 데 힘써왔다.
또 안전취약계층을 대상으로 맞춤형 교육을 추진하는 등 교육 대상별 특성을 고려한 안전교육을 강화했다. 이러한 노력이 우수사례로 인정받으면서 올해 평가에서도 최고등급을 받았다.
구는 안전 분야 전반에서도 지속적인 성과를 이어가고 있다. 지역안전지수 생활안전 분야에서 최고등급을 받았으며, 자연재해 안전도 진단평가에서는 6년 연속 최고등급을 달성했다.
지난 6월 실시된 2026년 재난관리평가에서도 2년 연속 우수기관으로 선정되며 재난 대응부터 일상생활 속 안전관리까지 폭넓은 분야에서 역량을 인정받고 있다.
류경기 중랑구청장은 "구민의 안전을 최우선에 두고 체계적인 안전교육을 지속해 온 노력이 4년 연속 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 구민이 일상에서 안전을 체감할 수 있도록 교육과 대응 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com