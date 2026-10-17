'8명 사상' 부천 공장 화재 합동감식…세척 작업 중 발화에 무게

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금속 세척 작업장서 발화 추정…페인트통 180개 안팎

방폭 설비 미비 정황…경찰, 시너 용액 정밀 감정 의뢰

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 소방관 1명이 순직하고 7명이 다친 경기 부천시 공장 화재의 발화 장소로 금속 세척 작업장이 지목됐다. 현장 합동감식에 나선 경찰은 세척용 시너에서 발생한 유증기에 정전기나 미세한 불꽃이 닿아 불이 시작됐을 가능성에 무게를 두고 있다.

[부천=뉴스핌] 김현우 기자 = 지난 16일 경기도 부천시 오정구 금속부품 도장공장에서 화재가 발생해 소방당국이 화재현장을 살펴보고 있다. 화재를 진압하던 소방관 3명이 다쳤다. 이 가운데 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다. khwphoto@newspim.com

17일 경찰에 따르면 경기남부경찰청은 이날 소방당국, 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사와 함께 부천시 오정구 내동의 금속부품 도장 공장에서 합동감식을 진행했다. 감식에는 4개 기관 관계자 23명이 참여했다.

김효성 경기남부경찰청 과학수사대장은 감식을 마친 후 브리핑에서 "화재가 난 공간을 감식한 결과 시너를 사용하는 작업장에서 화재가 발생한 것으로 보여진다"고 설명했다.

감식 현장에서는 시너가 담긴 용기 수십 개가 발견됐다. 일부는 개봉되거나 사용된 상태였으며, 페인트통도 180개 안팎이 보관돼 있었던 것으로 추정됐다. 금속 세척 작업장과 인화성 물질 보관 장소 사이의 거리는 약 1~2m로 파악됐다.

경찰은 시너에 포함된 톨루엔 성분이 증발하면서 발생한 유증기에 정전기나 미세한 전기 불꽃이 닿았을 가능성을 살펴보고 있다. 금속 세척 후 부품을 옮기는 과정에서 불꽃이 발생했을 가능성도 조사 대상이다.

김 대장은 현장에 방폭 장비 등 관련 시설이 갖춰져 있지 않은 것으로 보인다고 설명했다. 다만 그는 방폭 설비 미비가 실제 발화와 관련이 있는지, 소방대원들이 진화 과정에서 고립된 이유는 추가 조사가 필요하다고 덧붙였다.

경찰은 현장에서 확보한 세척통 속 시너 용액을 국립과학수사연구원에 보내 정밀 감정을 의뢰할 계획이다. 추가 합동감식 일정은 아직 정해지지 않았다.

앞서 지난 16일 오전 8시 38분께 해당 공장 3층에서 불이 났다. 진화 작업에 투입된 김진석 소방위는 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 이날 오전 0시 55분께 숨졌다.

다른 소방관 1명은 중상을 입었으며, 소방관 4명과 공장 관계자 2명도 다쳤다. 순직자를 포함한 인명피해는 총 8명이다.

eoyn2@newspim.com