李대통령, 부천 화재 순직 소방대원 조문…"희생 영원히 기억할 것"

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故 김진석 소방위 빈소 조문

옥조근정훈장 추서



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 17일 부천 공장 화재를 진압하다 순직한 고(故) 김진석 소방위 빈소를 찾아 조문했다.

청와대는 이 대통령이 이날 오후 6시14분 김 소방위 빈소가 차려진 순천향대학교 부천병원 장례식장을 찾았다고 밝혔다. 이 대통령의 조문에는 윤호중 행정안전부 장관과 최용철 소방청장, 임광현 대통령비서실장, 강유정 수석대변인이 동행했다.

이재명 대통령이 17일 부천 공장 화재 진압 도중 순직한 고(故) 김진석 소방위 빈소를 찾아 조문하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 방명록에 "당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것입니다"라고 적었다.

이 대통령은 김 소방위 빈소에 무릎을 꿇고 앉아서 분향하고 일어나 묵념했다. 이후 의전관에게서 옥조근정훈장을 받아 단 위에 올렸다.

이 대통령은 빈소를 찾기 전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 김 소방위에 애도를 표하고 현장 대원의 안전대책을 점검·보완하겠다고 약속했다.

이 대통령은 게시글에서 먼저 "부천 화재 현장에서 임무를 수행하다 순직하신 소방대원의 소식에 참담한 마음"이라며 "삼가 고인의 명복을 빈다"고 밝혔다.

이어 "고인의 희생을 잊지 않겠다"며 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에 나섰던 고인의 헌신을 깊이 새기겠다"고 했다.

이 대통령은 글에서 현장 소방대원의 안전 확보가 국가의 책임이라는 점을 강조했다. 이 대통령은 "국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무"라며 "정부는 현장 대원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하고 부족한 부분을 보완하겠다"고 했다.

소방대원의 처우에도 "국민을 위해 헌신하는 소방대원들의 희생과 노고에 걸맞은 예우와 처우가 이루어질 수 있도록 세심히 살피겠다"고 공언했다.

이재명 대통령이 17일 부천 공장 화재 진압 도중 순직한 고(故) 김진석 소방위 빈소를 찾아 방명록에 남긴 글 [사진=KTV]

김 소방위는 전날인 16일 부천의 한 금속부품 도장공장에서 발생한 화재 진압에 나섰다가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다. 김 소방위 외에도 소방관 5명과 공장 관계자 2명이 다쳤다. 함께 투입됐던 소방관 1명은 중상을 입었고, 다른 소방관 4명은 열탈진 증상으로 병원에 옮겨졌다. 공장 관계자 2명도 연기 흡입 등으로 치료받았다.

이날 화재는 발생 2시간 28분 만에 진압됐다.

the13ook@newspim.com