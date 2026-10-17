대구·경북 18일 낮부터 돌풍 동반 강한 비....예상 강수량 10~50mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 18일 대구·경북에 강한 비가 내린다고 예보했다
- 비는 19일 오전까지 이어지며 예상 강수량은 10~50mm다
- 돌풍과 천둥·번개가 동반돼 시설물과 안전사고에 주의해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 휴일인 18일 대구와 경북은 이날 낮부터 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다. 비는 이튿날인 19일 오전까지 이어지겠다.
18~19일 대구·경북권의 예상 강수량은 10~50mm, 울릉·독도는 5~40mm로 관측됐다.
대구와 경북의 강수 집중 시간은 18일 늦은 밤(21~24시)~19일 이른 새벽(00~03시)으로 시간당 20~30mm의 강한 비가 내리겠다.
기상청은 18일~19일 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려된다며 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.
기상청은 또 19일까지 대구·경북을 포함한 전국 대부분 지역에서 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다며 시설물 관리와 안전사고에 주의할 것을 주문했다.
대구와 경북의 18일 기온은 12도~27도의 분포를 보이겠다.
대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 15도, 경북 봉화·영주 12도, 안동·상주·영천 13도, 울진·영덕 16도, 포항은 17도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 25도, 경북 봉화·영주 21도, 안동·구미 24도, 울진·영덕 25도, 경주 26도, 포항은 27도로 관측됐다.
nulcheon@newspim.com