추미애, '소방 재정 빨대' 발언 사과…"표현 실수, 폄훼 의도 없어"

17일 순직 소방관 빈소 조문 후 사과…"진심과 다르게 의도 전달"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 추미애 경기도지사가 17일 '소방 재정 빨대' 발언에 대해 공식 사과했다. 지방정부의 소방 재정 부담을 설명하다 나온 표현상의 실수라며 소방관을 폄훼할 의도는 없었다고 밝혔다.

추 지사는 이날 오후 순천향대 부천병원 장례식장에 마련된 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문한 뒤 취재진에게 "제 의도와 다르게 전달이 됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고 정말 마음을 다해서 사과드린다"고 사죄했다.

[부천=뉴스핌] 김현우 기자 = 추미애 경기도지사가 지난 16일 경기도 부천시 오정구 금속부품 도장공장 화재 현장에서 발언을 하고 있다. khwphoto@newspim.com

전날 화재 현장에서 사과 요구에 답하지 않은 데 대해서는 "그 자리는 부적절하다는 취지로 묻지 말아 달라 했던 것"이라며 "제 마음속으로 그런 사과의 말을 할 수 없거나 그런 건 아니었다"고 해명했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 발언해 논란을 빚었다.

추 지사는 논란이 된 해당 발언이 경기도 재정비상선언에 관한 질의 과정에서 나왔다고 설명했다. 그는 "소방의 국가직화 이후에 여전히 지방재정으로 특히 인건비가 경기도의 경우에는 1조1000억 정도 되는데 정부 지원은 아주 미미하다, 한 800억원밖에 안 된다. 그런 구조적인 재정의 문제를 말씀드리다가 나온 표현상의 실수인 것은 저도 인정을 한다"고 시인했다.

소방 인력 증가에 따른 인건비 부담과 세입 감소도 설명했다. 그는 "주요 재원이라 할 수 있는 취득세는 최근 5년간 한 3조원이 증발이 되는 것"이라며 "재정위기와 소방 인건비, 소방 사업비가 원활하게 조달이 될 수 있도록 도와 달라, 그런 말씀 차원에서 드렸다고 이해해 주시기 바란다"고 말했다.

또한 추 지사는 소방 인력 증원분의 약 40%인 3200명이 경기소방에 배정될 예정이라며, 이에 따른 재정 부담을 행정안전부에 설명하고 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.

그는 "구조적 재정 문제를 말하다가 나온 실수임을 인정한다. 전체 맥락을 보면 그런 의도가 아니었다"며 "처우를 개선하기 위해 호소하는 간절한 마음으로 그런 표현이 나왔던 것이고, 소방관 폄훼 의도는 전혀 없다"고 강조했다.

이어 "국비를 보조해 주시거나 아니면 국가가 재원을 부담해 주셔야 된다고 말씀을 드렸다"며 담배소비세 관련 지방교육세의 일몰분을 소방 인건비로 지원하도록 건의했다고 덧붙였다.

이날 조문 후에는 김 소방위의 유가족과 이야기를 나눴다. 유가족은 안전 시스템을 개선하고 소방 안전에 대한 투자를 늘려달라고 요청한 것으로 전해졌다.

추 지사는 장례와 유가족 지원도 약속했다. 그는 "우선 장례 지원을 하겠다"며 "경기도청장으로 하면서 도지사가 공동장례위원장이 되고 고인의 희생에 걸맞은 도 차원의 대우를 해야 될 것 같다"고 밝혔다. 이어 "이후에 유족 지원이나 이런 것에 소홀함이 없도록 하겠다"고 말했다.



nrd@newspim.com