민주당, 추미애 '소방 재정 빨대' 논란 공식 사과…"소방관 처우 개선 힘쓸 것"

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"소방공무원·가족에 진심으로 사과…내년도 예산안 심사서 지원 확대"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 16일 추미애 경기지사의 소방 재정 관련 발언으로 논란이 불거진 데 대해 사과하고 소방공무원의 처우 개선과 지원 확대를 약속했다.

소방예산의 지방재정 의존 문제를 개선하고 내년도 예산안 심사에서 인력·장비 확충과 근무환경 개선을 위한 실질적인 지원책을 마련하겠다는 방침도 밝혔다.

[부천=뉴스핌] 김현우 기자 = 추미애 경기도지사가 16일 경기도 부천시 오정구 금속부품 도장공장 화재 현장에서 발언을 하고 있다. 2026.10.16 khwphoto@newspim.com

이용우 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 "추미애 경기도지사가 소방 재정을 설명하는 과정에서 사용한 표현으로 상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과드린다"고 했다.

이 대변인은 "국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 헌신은 존중받아 마땅하다"며 "지방재정의 어려움을 설명하려는 취지였더라도, 위험한 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 소방관들의 노고와 자부심을 충분히 헤아리지 못한 점을 무겁게 받아들인다"고 말했다.

이어 소방공무원에 대한 기존 지원 체계도 점검하겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 "소방관들의 노고를 충분히 헤아리고, 그에 걸맞은 지원을 해왔는지도 돌아보겠다"며 "국가직으로 전환된 뒤에도 인건비를 비롯한 소방예산은 여전히 지방재정에 크게 의존하고 있다"고 짚었다.

그러면서 "국비 비중도 전환 이후 한때 높아졌다가 다시 낮아졌다"며 "국가직 전환의 취지가 현장에서 실현되도록 재정과 처우에 남은 과제를 세심하게 챙기겠다"고 강조했다.

민주당은 내년도 예산안 심사 과정에서 소방공무원의 안전과 근무환경 개선을 위한 예산 확보에도 나설 계획이다.

이 대변인은 "소방관이 안전하게 일할 수 있어야 국민의 안전도 온전히 지킬 수 있다"며 "더불어민주당은 소방관의 안전을 위한 지원 확대와 함께, 인력과 장비 확충, 근무환경과 처우 개선에 필요한 예산 확보에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이어 "현장의 목소리를 듣고 부족한 부분을 살펴, 내년도 예산안 심사에서 실질적인 지원으로 이어지도록 노력하겠다"고 했다.

추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 소방 공무원 노조 등의 비판을 불렀다.

chogiza@newspim.com