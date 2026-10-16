[종합] 부천 공장 화재로 7명 부상…소방관 1명 심정지

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오전 8시38분쯤 금속부품 도장공장 화재

2시간20여분만에 완진…소방관 5명·공장 관계자 2명 부상

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경기 부천시 금속부품 도장공장에서 발생한 화재로 소방관 5명을 포함해 7명이 다쳤다. 화재를 진압하던 소방관 중 1명은 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.

16일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동의 4층짜리 금속부품 도장공장에서 발생한 불이 약 2시간 20분 만에 모두 꺼졌다.

[부천=뉴스핌] 김현우 기자 = 16일 경기도 부천시 오정구 금속부품 도장공장에서 화재가 발생해 소방당국이 화재현장을 살펴보고 있다. 화재를 진압하던 소방관 3명이 다쳤다. 이 가운데 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 2026.10.16 khwphoto@newspim.com

소방당국은 공장 3층 세척실에서 불이 났다는 신고를 받고 출동했다. 불이 주변으로 번질 가능성을 우려해 오전 8시 57분쯤 대응 1단계를 발령했다. 오전 9시 9분쯤 인접 소방서의 인력과 장비를 동원하는 대응 2단계로 높였다.

이후 오전 10시 8분쯤 대응 단계를 1단계로 낮췄다. 오전 10시 22분쯤 큰 불길을 잡은 데 이어 불을 완전히 껐다. 공장 내부에는 4류 위험물인 인화성 액체가 있었던 것으로 알려졌다.

이번 화재로 소방관 5명이 다쳤다. 이 가운데 2명은 중상, 3명은 경상으로 분류됐다. 진화에 투입된 소방관 2명은 한때 공장 내부에 고립됐다가 구조됐다. 구조된 소방관 중 1명이 심정지 상태로, 다른 1명은 중상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 공장 관계자 2명도 경상을 입었다.

이재명 대통령은 화재 상황을 보고 받고 소방청과 경찰청 등 관계기관에 화재 진압과 인명 구조에 만전을 기하라고 지시했다. 또 진압 과정에서 소방대원들의 안전을 확보하는 데도 총력을 기울여 달라고 당부했다.

추미애 경기도지사도 화재 현장을 찾았다. 추미애 지사는 제주에서 열릴 예정이던 대한민국시도지사협의회 간담회와 제107회 전국체육대회 참석을 취소하고 현장에 도착해 화재 수습을 지원했다.

소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

calebcao@newspim.com