부천 공장서 화재…소방대원 3명 부상·1명은 심정지

AI 핵심 요약beta
- 16일 부천 금속부품 도장공장에서 불이 나 소방관 3명이 다쳤다
- 부상자 중 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다
- 소방당국은 인력 80명과 장비 38대를 투입해 진화했다
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李 "화재 진압과 인명 구조에 만전을 기하라"
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경기 부천시의 금속부품 도장공장에서 발생한 화재를 진압하던 소방관 3명이 다쳤다. 이 가운데 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다고 알려졌다.
16일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동의 4층짜리 금속부품 도장공장에서 불이 났다. 소방당국은 공장 3층 세척실에서 화재가 발생했다는 신고를 받고 출동했다.
화재 현장에서는 1명이 소방당국에 의해 구조됐고 공장 관계자 등 4명은 스스로 대피했다. 이후 진화 작업에 투입된 소방관 3명이 다쳤으며 구체적인 부상 경위는 확인되지 않았다.
소방당국은 불길이 번질 가능성을 우려해 화재 발생 19분 만에 대응 1단계를 발령했다. 이어 오전 9시 9분쯤 인접 소방서 5~6곳의 인력과 장비를 동원하는 대응 2단계로 경보령을 높였다. 소방관 80명과 장비 38대가 현장에 투입돼 진화 작업을 벌이고 있다.
공장 내부에는 인화성 액체인 4류 위험물이 있는 것으로 알려졌다. 부천시는 재난안전문자를 통해 다량의 연기가 발생하고 있다며 외출을 자제하고 안전에 유의해 달라고 당부했다.
이재명 대통령은 화재 상황을 보고받고 소방청과 경찰청 등 관계기관에 화재 진압과 인명 구조에 만전을 기하라고 지시했다. 이 대통령은 공장 내부에 가연성 물질이 많은 만큼 추가 피해가 발생하지 않도록 철저히 대응할 것을 주문했다. 또 진압 과정에서 소방대원들의 안전을 확보하는 데도 총력을 기울여 달라고 당부했다.
calebcao@newspim.com