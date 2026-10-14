울산 화학물질 제조공장 화재 4시간만에 완진…"인명피해 없어"

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 14일 울산 울주군 화학공장 화재를 완전히 진화했다
- 소방당국은 화재 확산 우려에 대응해 소방차량 9대 등을 동원했다
- 공장 관계자 13명은 모두 대피했으며 인명피해는 없는 것으로 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
회복지원차 추가 동원해 장시간 진압 대비
오후 1시50분경 완진...대응 1단계는 유지
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 울산 울주군의 한 화학물질 제조공장에서 발생한 화재가 약 4시간 만에 완전히 진화됐다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.
소방청은 14일 오전 울산 울주군 온산읍 소재 화학물질 제조공장에서 발생한 화재를 오후 1시50분경 완전히 진화했다고 밝혔다.
이날 화재는 오전 9시 41분경 신고가 접수됐으며, 소방당국은 오전 9시 47분 현장에 도착해 진화 작업에 착수했다. 이후 화재가 주변으로 확대될 우려가 커짐에 따라 오전 10시 4분경 대응 1단계를 발령했다.
이후 오전 10시 17분경 소방청은 국가소방동원령 1차 발령을 통해 부산·대구·경남에서 고성능 화학차 8대와 무인방수차 1대 등 총 9대의 소방차량을 동원했다.
이어 오전 11시 18분에는 장시간 화재진압 활동에 대비해 국가소방동원령 2차 발령을 통한 부산·대구·경남에서 회복지원차 각 1대씩 총 3대를 추가 동원하는 등 현장 대응과 소방대원 안전관리에 필요한 지원을 강화했다. 아울러 중앙119구조본부에서도 대용량 방사시스템을 투입했다.
소방당국은 화재 발생 약 4시간 만인 오후 1시34분경 큰 불길을 잡는 초진에 성공한 뒤 16분 만인 오후 1시50분 완진했다.
현재까지 확인된 인명피해는 없으며, 공장 관계자 13명 전원이 대피한 것으로 파악됐다. 소방당국은 완진 이후에도 대응 1단계는 유지하고 있다. 소방당국은 화재가 진압되는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.
앞서 최용철 소방청장은 인명피해 방지와 화재 확산 차단을 최우선 목표로 가용 소방력을 최대한 투입하고, 현장 안전관리에 만전을 기할 것을 긴급 지시했다.
특히 최 청장은 공장 내 인명검색과 대피 유도를 철저히 하고, 충분한 소화용수 확보와 중장비 활용 등 가용 자원을 적극 동원해 신속한 화재진압에 나설 것을 강조했다.
y2kid@newspim.com