울산 울주군 공장 화재에 국가소방동원령…윤호중 "가용 인력·장비 총동원"

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 장관은 14일 울산 공장 화재에 총력 진압을 지시했다
- 소방당국은 대응 1단계와 국가소방동원령을 잇달아 발령했다
- 인접 공장 확산 방지와 주민·대원 안전 확보를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 14일 오전 울산 울주군에서 공장 화재가 발생해 국가소방동원령이 발령된 가운데 윤호중 행정안전부 장관이 가용 인력과 장비를 총동원해 화재 진압에 총력을 다할 것을 긴급 지시했다.
행정안전부에 따르면 이날 오전 9시41분께 울산 울주군에서 공장 화재가 발생했다. 소방당국은 오전 10시4분 소방 대응 1단계를 발령한 데 이어 오전 10시17분 국가소방동원령을 발령했다.
윤 장관은 소방청에 가용 인력과 장비를 총동원해 화재 진압에 총력을 기울이고, 산업단지 내 미처 대피하지 못한 사람이 없는지 철저히 확인하라고 지시했다.
특히 공장이 밀집한 산업단지 특성상 가연물이 많아 불길이 급격히 확산할 우려가 있는 만큼 인접 공장으로 화재가 번지지 않도록 방화선을 구축하는 등 연소 확대 방지에 만전을 기할 것을 주문했다.
지방정부에는 경찰·소방 등 관계기관과 긴밀히 협조해 화재 현장 주변을 철저히 통제하고, 산업단지 내 근로자와 인근 주민의 안전을 확보하라고 당부했다.
화재 진압에 투입된 소방대원의 안전관리도 강조했다.
윤 장관은 강한 화세와 건축물 붕괴 등 현장 위험요인을 면밀히 살펴 소방대원의 안전사고가 발생하지 않도록 현장 안전관리를 철저히 할 것을 지시했다.
abc123@newspim.com