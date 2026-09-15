세종소방본부, 기업·의용소방대와 화재 취약가구 안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시 소방본부가 15일 중부발전과 기탁식을 가졌다.
- 화재 취약가구 200곳에 자동확산소화기를 보급한다.
- 의용소방대가 직접 설치와 안전점검을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 소방본부가 한국중부발전 세종발전본부의 사회공헌 기부와 의용소방대 재능기부를 연계해 화재 취약가구 200곳에 자동확산소화기를 보급한다.
시 소방본부는 15일 시청 세종실에서 한국중부발전 세종발전본부와 자동확산소화기 기탁식을 가졌다고 밝혔다.
자동확산소화기는 세종사회복지공동모금회를 통해 지정 기탁됐으며 화재 발생 시 약 72℃ 이상의 열을 감지해 소화약제를 자동으로 분사하는 소화기구다.
특히 고령 농촌 가구의 경우 심야시간 화재 발생 시 초기 인지가 늦어질 수 있어 자동확산소화기를 통한 초기 진화와 산림 등 주변으로의 화재 확산 방지에 도움이 될 것으로 기대된다.
소방본부는 지난 봄철 화목보일러 점검 과정에서 소방시설이 미비한 것으로 확인된 화재 취약가구 200곳을 대상으로 자동확산소화기를 순차적으로 설치할 계획이다.
단순한 물품 전달에 그치지 않고 읍·면 의용소방대원이 2인 1조로 대상 가구를 직접 찾아가 소화기를 설치하고 안전점검을 진행한다.
대원들은 소화기 설치와 함께 연통 상태를 확인하고 주변 가연물 이격 배치, 화재 발생 시 행동요령 등을 안내하며 화재안전 관리도 지원할 예정이다.
김경호 화재예방과장은 "이번 자동확산소화기 보급은 기업 기부와 의용소방대 재능기부가 결합한 민·관 협업의 모범 사례"라며 "앞으로도 화재 사각지대 없는 안전한 세종을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com