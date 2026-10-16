李대통령 "부천 공장 화재, 진압·인명 구조 만전" 지시

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 부천 공장 화재 대응을 지시했다
- 소방당국은 가연성 물질에 따른 추가 피해 방지를 당부했다
- 화재로 1명이 구조되고 소방관 1명이 중상을 입었다
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4명 대피·1명 구조...소방관 1명 중상
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 오전 경기도 부천시 한 공장에서 발생한 화재에 대해 보고 받고 소방청과 경찰청 등 관계기관에 "화재 진압과 인명 구조에 만전을 기하라"고 지시했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 "이 대통령은 공장 내부에 가연성 물질이 많은 만큼 추가 피해가 발생하지 않게 철저한 대응을 주문했다"며 이같이 밝혔다.
이어 강 수석대변인은 "이 대통령은 진압 과정 중 소방대원들의 안전 확보와 관련 대응에 특별히 총력을 기울여 달라 당부했다"고 말했다.
소방 당국에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구 내동의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 화재가 발생했다. 이 화재로 4명이 자력 대피하고 1명이 구조됐다. 화재 진압 과정에서 소방관 1명이 중상을 입어 병원으로 이송됐다.
3층 세척실에서 불이 났다는 신고를 받은 소방당국은 연소 확대를 우려해 화재 발생 19분 만에 대응 1단계를 발령했다. 이후 오전 9시 9분께 대응 2단계를 발령했다. 대응 2단계는 인접한 소방서 5∼6곳에서 인력과 장비를 동원하는 경보령이다.
pcjay@newspim.com