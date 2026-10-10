李대통령, 대구 마트 붕괴 사고에 "인명 구조 총력…사고 수습에 만전"

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대구 북구 관음동 마트 천장 붕괴

66명 대피…36명 경상

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 10일 대구 북구에서 발생한 마트 천장 붕괴 사고 관련, "인명 구조에 총력을 다하고 사고 수습에 만전을 기할 것"을 관계기관에 지시했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 이 대통령이 경찰청장 대행에게 사고를 보고 받은 후 이같은 지시를 했다고 전했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 16분께 북구 관음동 한 마트에서 천장이 내려앉아 방문객들이 대피했다. 당시 마트 안에 있던 방문객 66명은 사고가 나자 모두 스스로 건물 밖으로 빠져나왔으나, 대피 과정에서 36명이 경상을 입었다.

또 부상자 가운데 현재까지 병원으로 옮겨진 인원은 9명으로 집계됐다.

사고 발생 후 방문객이 모두 대피한 마트 안에서 소방 당국이 수색 작업을 벌인 결과 추가 인명피해 등 특이사항은 발견되지 않았다. 당국은 수색작업을 모두 끝낸 뒤 사고 원인 등을 조사할 계획이다.

pcjay@newspim.com