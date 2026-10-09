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李대통령, 여권 강경파 '작심 비판'…"인사나 정책까지 뜻대로 하려다 안되니 공격"

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  • 이재명 대통령은 9일 여권 강경파 내부 공격을 비판했다
  • 조희연 전 교육감 기고문을 공유하며 급진 개혁을 경계했다
  • 김지용 중대범죄수사청장 후보자 반대에도 임명동의안을 냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김지용 중수청장 후보자 반대 목소리 겨냥한 듯

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 "능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고, 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안되니 대의명분 삼아 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 것이 더 문제"라고 했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 조희연 전 서울시교육감이 더불어민주당 전당대회 전후로 나타난 내부 분열 양상을 분석한 언론 기고문을 공유하며 이같이 지적했다.

이재명 대통령이 지난달 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대]

이 대통령은 또 조 전 교육감의 기고문 중 일부를 직접 인용하기도 했다.

이 대통령이 공유한 기고문 내용은 "무엇이 동지를 적으로 바꾸었는가. 출발은 더 나은 세상을 향한 순수한 열망이었다. 비극은 그 열망이 절대가 되면서 시작됐다. 혁명이 문턱에 와 있다고 믿는 순간, 장애물은 타방(他方)의 적만이 아니라 아방(我方)에서 걸음을 늦추는 사람이 된다. 마침내 전도가 일어난다. 혁명을 위해 동지를 치는 것이 아니라, 동지를 치는 일 자체가 혁명이 돼버린다. (중략)희생적 투쟁에 몸과 마음을 맡길 때 투사들은 순수 그 자체였지만, 혁명(자기희생적 운동)이 체제(권력)가 되는 순간 순수의 근저에 이익의 시선이 흘러들고 자기정치와 자기 집단정치의 동학이 작동한다."는 부분이다.

이 대통령의 메시지는 김지용 중대범죄수사청장 후보자 지명을 철회할 것을 요구하고 있는 여권 강경파를 겨냥한 것으로 해석된다. 

추미애 경기지사와 김용민 민주당 의원, 임은정 광주지방중수청장 등이 김 후보자를 '친윤'(친윤석열) 검사라고 주장하며 공개적으로 김 후보자에 반대하고 지명 철회를 요구해 왔다. 

이 대통령은 김 후보자에 대한 여권 반대 목소리가 커지자 추가 검증을 지시했으나 지명을 철회할 만한 사유를 발견하지 못했다며 국회에 임명동의안을 제출했다. 이 대통령은 특히 김 후보자가 친윤이 아닌 '반윤'(반윤석열)에 가깝다고 두둔하기도 했다. 

이 대통령은 지난 5일 엑스에 "설마 그러지 않을 것으로 믿지만, 만에 하나 검찰개혁을 빙자해 사심으로 인사와 구체적 수사·공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것"이라며 경고하기도 했다.

 

 

the13ook@newspim.com

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