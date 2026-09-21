김용민 의원 "중수청장 檢 출신 강행에 공소청 직제 그대로...검찰개혁 역행"

AI 핵심 요약beta
- 김용민 의원이 21일 검찰개혁 후퇴를 우려했다
- 중수청장에 검찰 출신 임명 추진을 비판했다
- 수사·기소 분리 역행 가능성을 경고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"검찰 출신 후보자가 도움된다 판단한 것"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김용민 더불어민주당 의원은 21일 이재명 정부의 검찰개혁 추진 방향과 관련해 "검찰개혁이 다시 되돌아가고 있다"며 중수청(중대범죄수사청) 수뇌부에 검찰 출신 인사가 임명되는 상황에 대해 우려를 표명했다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "공소청 직제 수정안도 크게 달라진 것이 없으며, 중수청장도 검찰 출신이 그대로 강행되는 것 같다"며 이같이 밝혔다.
김 의원은 "검찰개혁은 이재명 정부의 단순한 조직개편이 아니다"라며 "정치검찰, 부패검찰 시대를 끝내겠다는 국민의 염원"이라고 강조했다.
또한 김 의원은 국민의힘과 한동훈 무소속 의원을 겨냥해 "국힘당과 한동훈이 김지용 후보자에 대해 조용하다"며 "검찰 출신 김지용 후보자가 그들에게 도움이 된다고 판단한 것 같다"고 지적했다.
김 의원은 "중수청장에 검찰 출신이 임명되고 중수청 수뇌부가 검찰 출신으로 채워지면 공소청과의 인적 결합을 통해 수사·기소가 다시 합쳐질 수 있다"며 "수사·기소 분리라는 역사적인 개혁에 역행하고 과거로 회귀할 수 있다"고 비판했다.
allpass@newspim.com