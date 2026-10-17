국민의힘 경기도당 "소방 재정 발언 비판…추미애 직접 사과 촉구"

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국힘 경기도당, 순직 소방관 애도

추미애 지사가 소방공무원과 도민 앞에 직접 사과해야



[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당이 부천 공장 화재 진압 과정에서 중상을 입고 치료를 받던 중 순직한 김진석 소방위의 희생을 애도하며 추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언과 관련해 더불어민주당이 대신 사과한 데 대해 비판했다.

국민의힘 경기도당은 17일 입장문을 내고 "도민의 생명을 지키기 위해 불길 속으로 뛰어들었던 소방공무원 한 분이 끝내 순직했다"며 "고인의 숭고한 희생에 깊은 애도를 표하고 유가족과 동료 소방공무원들에게 위로를 전한다"고 밝혔다.

국민의힘 CI. [사진=뉴스핌DB]

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 소방 재정 문제를 설명하며 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 표현해 논란을 빚었다.

민주당은 16일 이용우 대변인 명의의 서면 브리핑을 통해 "추 지사가 사용한 표현으로 상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

국힘 경기도당은 민주당의 사과와 관련해 "발언은 도지사가 하고 사과는 소속 정당이 대신하는 것이 과연 책임 있는 공직자의 자세인가"라며 "정당의 사과 자체에 문제가 있는 것은 아니지만, 소속 정당의 사과가 발언 당사자의 책임까지 대신할 수는 없다"고 지적했다.

이어 "재정 문제를 설명하는 과정에서 나온 표현이었다면 추 지사가 직접 취지를 설명해야 한다"며 "부적절한 표현이었다면 스스로 잘못을 인정하고 사과해야 한다"고 강조했다.

추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "순직하신 소방관께 깊은 애도를 표한다"며 "누군가의 생명을 구하기 위해 자신의 위험을 감수했던 고인의 용기와 헌신을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.

[부천=뉴스핌] 김현우 기자 = 추미애 경기도지사가 16일 경기도 부천시 오정구 금속부품 도장공장 화재 현장에서 발언을 하고 있다. 2026.10.16 khwphoto@newspim.com

국힘 경기도당은 추 지사가 '소방 재정 빨대' 발언에 대해 직접 사과했는지는 확인되지 않는다며 비판을 이어갔다. 추 지사는 전날 부천 화재 현장에서 관련 질문을 받고 "그런 얘기 하지 말라"고 답한 것으로 전해졌다.

국힘 경기도당은 "소방공무원들의 헌신과 명예에 대한 존중은 소속 정당의 사과만으로 완성될 수 없다"며 "발언 당사자가 직접 책임지는 모습을 보여야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "소방공무원의 희생을 대하는 도지사의 태도와 자신의 발언에 책임지는 자세는 사고 원인과 별개로 반드시 짚고 넘어가야 할 문제"라고 덧붙였다.

다만 이번 화재의 원인과 책임 소재는 철저한 조사를 통해 규명해야 하며 특정 발언이나 예산 문제가 화재의 직접적인 원인이라고 단정해서는 안 된다고 선을 그었다.

국힘 경기도당은 추 지사를 향해 "소속 정당의 사과에 기대지 말고 말한 사람이 추미애 지사이기 때문에 사과해야 할 사람도 추미애 지사"라며 "소방공무원들의 명예와 자긍심을 존중하는 첫걸음은 도지사 본인의 진정성 있는 사과에서 시작돼야 한다"고 촉구했다.

한편 소방청은 순직한 김 소방위를 1계급 특진 추서했으며 장례는 18일 경기도청장으로 거행될 예정이다.

observer0021@gmail.com