외교부. 日 총리 야스쿠니 공물 봉납에 "깊은 실망과 유감"

AI 핵심 요약beta
- 정부는 17일 다카이치 일본 총리의 야스쿠니 공물 봉납에 유감을 표명했다
- 외교부는 일본 지도자들에게 과거사 성찰과 진정한 반성을 촉구했다
- 다카이치 총리는 참배 대신 공물을 봉납하며 주변국 반발을 의식했다
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다카이치, 공물 봉납...직접 참배는 자제
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 17일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 야스쿠니 신사 공물 봉납에 유감을 표명했다.
외교부는 이날 박두순 대변인 명의의 논평을 통해 "일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 다시 한 번 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔다.
외교부는 이어 "일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다"며 "이는 국가 간, 국민 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한·일 관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 재차 강조한다"고 밝혔다.
다카이치 총리는 전날 야스쿠니 신사 추계 예대제(例大祭)를 맞아 '내각총리대신 다카이치 사나에' 명의로 '마사카키'라고 불리는 공물을 봉납했다. 다카이치 총리는 19일까지 진행되는 이번 추계 예대제 기간에 직접 참배는 하지 않을 방침인 것으로 전해졌다.
다카이치 총리는 과거 봄·가을 예대제와 일본 패전일인 8월 15일에 야스쿠니에 직접 참배해 왔다. 그러나 지난해 총재 취임 이후에는 한국·중국 등 주변국의 반발을 의식해 참배 대신 공물을 봉납하고 있다. 지난 8월 15일 일본 패전일에도 사비로 공물 대금인 '다마구시료'를 봉납하고, 신사를 향해 멀리서 절하는 '요배'로 참배를 대신했다.
야스쿠니 신사는 메이지 유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여 명의 영령을 추모하는 시설로, 태평양 전쟁 패배 이후 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키(東條英機) 등 A급 전범들이 합사돼 있다.
opento@newspim.com