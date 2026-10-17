이번주 국내 주요 금융일정(10.19~10.23)

AI 핵심 요약beta
- 19일 금융당국 수장들이 국정감사와 업무협약식에 참석한다
- 21일 금융위가 혁신금융서비스 4건 신규 지정을 의결한다
- 22일 한은이 통화정책방향과 경제상황 평가를 발표한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 19일(월)
이억원 금융위원장, 보험업권 취약 시니어 통합지원 업무 협약식(14시)
이찬진 금융감독원장, 정무위 국정감사(10시)
금융감독원, 한국 IOSCO 주관 글로벌 투자자보호 AI 프로그램 개발 경진대회 본선 입상(12시)
금융감독원, 2027 사업연도 주기적 지정 등 감사인 지정결과 사전통지 실시(6시)
10월 20일(화)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 제6기 금융위원회 옴부즈만 출범(15시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시·비공개)
10월 21일(수)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회, 군장병 금융 워크숍 개최(배포시)
금융위원회, '가상계좌 송금금액 담보 기반 비대면 신용카드 발급 서비스' 등 혁신금융서비스 4건 신규 지정 의결(배포시)
금융감독원, 안정적인 노후생활을 위한 소비자 유의사항 안내(12시)
한국은행, 2026년 9월 생산자물가지수(잠정)(06시)
한국은행, 2025년 연간 기업경영분석 결과(12시)
10월 22일(목)
이억원 금융위원장·이찬진 금융감독원장, 정무위 종합 국정감사(10시)
금융위원회, 여신전문금융업감독규정 개정안 규정변경예고 실시(12시)
한국은행, 금융통화위원회 통화정책방향 본회의 및 기자설명회(배포시)
한국은행, 경제상황 평가(2026년 10월)(배포시)
한국은행, 이슈분석: 향후 민간소비의 회복 여건 점검(15시)
10월 23일(금)
금융감독원, 2026년 8월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(석간)
신현송 한국은행 총재·금통위원, 국회 재경위 종합 국정감사(10시)
romeok@newspim.com