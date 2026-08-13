중랑구 방정환교육지원센터, 5년 성과 백서 발간…발전 방향 제시

AI 핵심 요약beta
- 중랑구가 13일 방정환교육지원센터 5주년 백서를 발간했다.
- 백서는 5년 성과와 현장 의견, 향후 운영 방향을 담았다.
- 센터 누적 27만명 이용, 만족도 92%를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중랑구는 방정환교육지원센터 개관 5주년을 맞아 운영백서 '방정환교육지원센터 5년의 성과와 변화'를 발간했다고 13일 밝혔다. 운영백서는 2021년 개관 이후 센터가 추진해 온 주요 사업과 운영 성과를 정리하고, 지역 교육 현장에서 쌓아온 변화와 향후 발전 방향을 담기 위해 제작됐다.
백서에는 ▲방정환교육지원센터 소개·5년의 발자취 ▲주요 교육 프로그램과 운영 성과 ▲관계자 인터뷰·참여자 이야기 등이 담겼다. 중랑구 초·중·고 학교장, 방정환교육지원센터 서포터즈, 중랑 학부모 코칭단, 학부모회장단 연합회, 학교운영위원회 등 현장 관계자 인터뷰를 통해 센터 운영 과정·교육 지원에 대한 다양한 의견을 소개했다.
또 센터 프로그램 참여 학생과 중랑 디딤돌 멘토링 멘토 대학생, 졸업생들의 이야기를 담고, 제2방정환교육지원센터의 운영 방향과 향후 계획도 함께 수록됐다. 구는 운영백서를 지역 내 초·중·고등학교와 공공·구립도서관, 구청 산하 주요 기관 등에 배부할 예정이다. 아울러 방정환교육지원센터 누리집을 통해 전자책으로 공개한다.
방정환교육지원센터는 전인교육, 진로·진학, 학습지원 등 다양한 교육 프로그램을 운영하며 지역 학생과 학부모를 위한 교육 지원을 이어오고 있다. 2026년 7월 기준 누적 이용객은 27만여 명이며, 누적 프로그램 운영 횟수는 1만 회에 달한다. 수강생과 학부모 대상 만족도 조사에서는 평균 92%의 만족도를 나타냈다.
구는 센터 운영과 함께 교육환경 개선을 위한 투자도 지속적으로 확대해 왔다. 학교 교육지원경비를 2018년 약 38억 원에서 2026년 약 160억 원으로 확대했으며, 서울권 4년제 대학 진학률은 2018년 24%에서 2025년 44%로 상승했다.
류경기 중랑구청장은 "이번 운영백서는 지난 5년간 방정환교육지원센터가 걸어온 과정과 성과를 담은 기록"이라며 "앞으로도 학생들이 자신의 꿈과 진로를 설계할 수 있도록 다양한 교육 지원을 이어가며 교육 으뜸도시 중랑을 만들어 가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com