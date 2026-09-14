폐교가 지역 활력소로…교육부·행안부, 7개 사업 120억 지원

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 행안부가 14일 폐교 활용 공동사업을 처음 추진했다.
- 교육청·지방정부 제안 7개 사업을 선정해 120억원을 지원했다.
- 폐교를 교육·문화·산업 거점으로 바꿔 지역 활력을 높이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
체험·AI·디지털·체육문화·지역산업 연계시설 조성
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 행정안전부가 학령인구 감소로 늘어나는 폐교를 지역의 교육·문화·산업 거점으로 되살리는 공동 지원사업을 처음 추진한다. 양 부처는 교육청과 지방정부가 함께 제안한 폐교 활용 사업 가운데 7개를 선정해 총 120억원을 지원한다.
교육부와 행정안전부는 14일 이 같은 내용의 '폐교를 활용한 교육청-지방정부 공동협력 지원사업' 공모 결과를 발표했다.
이번 사업은 학령인구 감소에 따라 증가하는 폐교를 단순 유휴재산이 아닌 지역의 교육·문화·산업 자산으로 전환하기 위해 마련됐다. 교육부와 행안부가 폐교 활용을 위해 공동으로 추진하는 첫 사업이다.
선정 사업에는 총 120억원이 투입된다. 교육부가 특별교부금 100억원, 행안부가 특별교부세 20억원을 각각 지원한다. 재정 지원과 함께 사업 추진 자문(컨설팅), 홍보 등 종합 지원도 이뤄진다.
이번 공모에는 교육청과 지방정부가 협력해 마련한 폐교 활용 계획 12건이 접수됐다. 양 부처는 공동 심사위원회를 구성해 사업 필요성, 이행 가능성, 확장성 등을 중심으로 서류 및 발표 심사를 진행한 뒤 7개 사업을 최종 선정했다.
선정된 사업은 교육청 또는 교육지원청이 소유한 폐교를 활용하는 5개 사업과 지방정부 소유 폐교를 활용하는 2개 사업으로 구성됐다.
각 지역은 폐교를 지역 특색 자원을 활용한 체험시설과 인공지능(AI)·디지털 기반 교육시설, 체육·문화시설, 지역산업 연계 시설 등으로 조성할 예정이다. 학생뿐 아니라 지역주민도 함께 이용할 수 있는 생활·교육 인프라를 구축해 지역 활력과 정주 여건을 높이겠다는 구상이다.
교육부와 행안부는 선정 사업이 원활히 진행될 수 있도록 지원하고 사업 과정에서 발굴되는 우수사례는 다른 지역으로 확산할 계획이다.
최은옥 교육부 차관은 "이번 공모사업은 교육청과 지방정부가 함께 폐교의 새로운 활용 가능성을 발굴하고 지역의 교육과 정주 여건을 높이는 협력모델을 만들어 간다는 점에서 의미가 크다"며 "폐교가 학생과 지역주민이 함께 활용하는 지역의 새로운 자산으로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
김민재 행안부 차관은 "폐교라는 공간을 단순한 유휴재산으로 보지 않고 지역의 미래 성장 자산으로 전환하는 의미 있는 시도"라며 "지방정부와 교육청의 단단한 협력을 바탕으로 폐교가 지역발전을 이끄는 핵심 거점으로 활용되기를 기대한다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com