"티머니GO 앱서 전기 자전거·킥보드 첫 이용자 100% 캐시백"

AI 핵심 요약beta
- 티머니모빌리티가 14일 티머니GO 첫 이용자에 0원 라이딩을 시작했다
- 전기 자전거·전동 킥보드 이용금액을 10월 31일까지 전액 캐시백했다
- 대상자는 마일리지를 버스·택시·자전거에 쓰거나 현금 전환도 가능했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = ㈜티머니모빌리티는 티머니GO 앱에서 전기 자전거·전동 킥보드 첫 이용자를 대상으로 결제 금액을 100% 마일리지로 캐시백해주는 '0원 라이딩' 프로모션을 10월 31일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 프로모션은 티머니GO 앱 내 전기 자전거·전동 킥보드 사용 활성화, 이용자들의 단거리 이동 부담 감소를 위해 마련됐다. 프로모션 대상은 9월 10일 이전까지 티머니GO 앱 내 전기 자전거·전동 킥보드 사용 이력이 없는 사용자며, 대상자일 경우 이벤트 기간 중 한도 내 무제한으로 캐시백 받을 수 있다.
'0원 라이딩'은 이름처럼 캐시백을 통해 전기 자전거·전동 킥보드를 0원으로 이동 수단을 이용할 수 있어 사용자들의 큰 호응이 기대된다. 캐시백된 마일리지는 티머니GO 앱 내 고속·시외버스, 택시, 공공 자전거 등 타 모빌리티 이용에 사용할 수 있으며 현금 전환도 가능하다.
이용 방법도 간편하다. 티머니GO 앱에서 교통탭, 자전거·킥보드 항목 순으로 누르면 전기 자전거·전동 킥보드를 이용할 수 있다. 걷기에는 다소 멀고 자동차를 이용하기엔 짧은 거리를 이동할 때나 대중교통을 놓쳤을 때 등 단거리 이동이 필요한 순간에 특히 유용하다.
영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 2023년 연구 결과에 따르면 전동 킥보드 이용이 자동차, 택시 등 기존 이동 수단을 대체했을 때 온실가스 배출량이 최대 45% 감소하는 것으로 나타났다. '0원 라이딩' 프로모션은 이용자에게 편리함은 물론 환경적으로도 긍정적인 효과를 가져다줄 것으로 기대된다.
손기욱 ㈜티머니모빌리티 Platform사업실 실장은 "티머니GO는 이용자의 다양한 모빌리티 이용을 지원한다"며 "'0원 라이딩' 프로모션이 티머니GO 앱 내 전기자전거, 킥보드 등 PM(Personal Mobility, 개인용 이동 수단)의 활성화와 이용자 편의 증진 효과를 가져올 것이라 기대된다"고 전했다.
kh99@newspim.com