티머니GO, 와우패스와 연동…"외국인 관광객 이동·결제 빨라진다"

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택시 호출 시작으로 고속버스·PM·전세버스 예약 단계적 확대

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = ㈜티머니모빌리티는 외국인 전용 올인원 결제·커머스 플랫폼 '와우패스(WOWPASS)' 운영사인 ㈜오렌지스퀘어와 '외국인 대상 모빌리티·결제 서비스의 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다.

양사는 각자가 보유한 플랫폼 경쟁력을 결합해 교통·결제 서비스를 하나로 연결하는 통합서비스 환경을 구축할 계획이다. 협약에 따라 티머니모빌리티는 티머니GO에서 제공 중인 다양한 서비스를 WOWPASS 플랫폼과 순차적으로 연동한다.

조동욱 ㈜티머니모빌리티 대표(오른쪽)와 이장백 ㈜오렌지스퀘어 대표가 업무 협약 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=티머니]

먼저 ▲외국인 관광객 이용 수요가 가장 높은 '티머니GO택시 호출' 서비스를 시작으로 ▲고속·시외버스 예매 ▲전기자전거, 킥보드 등 PM(Personal Mobility, 개인용 이동 수단) ▲여행·전세버스 예약 서비스까지 단계적으로 확대할 예정이다.

양사 협업은 외국인 관광객 필수 앱으로 자리 잡은 '와우패스' 플랫폼과의 연계를 통해 기존 외국인 관광객들이 한국 여행 시 가장 큰 불편 요소로 꼽았던 '교통예약·간편 결제' 문제를 근본적으로 해소한다는 점에서 큰 의미가 있다.

외국인 관광객은 별도의 국내 교통 앱을 추가로 설치하지 않고도 와우패스 앱에서 보다 쉽고 편리하게 티머니GO가 제공하는 다양한 국내 모빌리티 서비스를 이용할 수 있게 된다.

이를 위해 티머니모빌리티는 티머니GO의 핵심 API·기술 인프라를 제공하고 안정적인 결제·정산(PG) 인프라 구축과 고객 지원을 담당한다. 오렌지스퀘어는 와우패스 앱 내 UI/UX 개발, 외국인 이용자 대상 서비스 홍보·마케팅, 고객 대응을 전담해 시너지를 극대화할 예정이다.

양사는 서비스 연동에 그치지 않고 ▲외국인 관광객 타깃 마케팅 ▲외국인 이용 빅데이터 분석·활용 ▲신규 서비스 기획 등 다방 면에서 지속적인 협력을 이어간다.

조동욱 ㈜티머니모빌리티 대표는 "이번 협력은 외국인 관광객 더 편리한 국내 여행을 위한 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 글로벌 플랫폼과 협력을 확대해 국내를 방문하는 외국인 누구나 티머니GO로 편리하게 국내 여행을 다닐 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이장백 ㈜오렌지스퀘어 대표는 "와우패스 고객들에게 결제·커머스 서비스를 넘어 한국 국내 이동까지 완벽히 지원하는 진정한 '올인원 서비스'를 제공할 수 있게 됐다"며 "티머니모빌리티와의 긴밀한 협력을 통해 외국인 이용자의 편의를 한층 더 끌어올리겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com