티머니모빌리티, 로보택시 생태계 구축 나선다…서울택시업계와 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 티머니모빌리티가 11일 택시조합·협회와 협약을 맺었다.
- 자율주행택시 연구용역과 정책포럼을 함께 추진했다.
- 티머니GO 기반으로 로보택시 생태계 구축에 나섰다.
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지속 가능한 로보택시 생태계 구축 모색
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 티머니모빌리티가 택시업계와 모두를 위한 로보택시 생태계 구축을 위해 앞장선다. ㈜티머니모빌리티는 서울특별시택시운송사업조합, 사단법인 모빌리티&플랫폼협회와 '자율주행택시 관련 연구용역 및 포럼 개최를 위한 3자 업무협약' 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 티머니모빌리티와 서울시택시운송사업조합이 지난 6월 30일 맺은 '자율주행택시 및 통합플랫폼 구축을 위한 업무협약'을 구체적으로 실행하기 위해 마련됐다.
세 기관은 로보택시 시대에 대비해 기존 택시 산업 운영 경험과 자율주행 기술, 모빌리티 플랫폼을 유기적으로 결합, '지속가능한 로보택시 생태계 구축'에 힘을 모은다.
협약에 따라 세 기관은 자율주행택시 관련 연구용역 추진과 정책 포럼에 적극 협력한다. 또 세 기관은 연구와 포럼을 통해 자율주행택시 도입에 필요한 제도와 운영체계를 살펴보고, 지속가능한 로보택시 생태계 구축을 위한 정책 방향과 실행방안을 함께 모색할 예정이다.
세 기관은 이날 오전 MOU를 체결한 데 이어, 협약의 첫 실행으로 오후에는 서울교통회관에서 '로보택시는 누가 움직이는가-지속가능한 로보택시 생태계 구축 정책 세미나'를 열었다.
서울시택시운송사업조합과 티머니모빌리티가 공동 주최하고 모빌리티&플랫폼협회가 주관한 이 세미나에는 택시업계와 서울시, 연구기관, 플랫폼·자율주행기업 등이 참여해 로보택시 생태계 구축 방향을 논의했다.
세미나는 '로보택시는 누가 움직이는가-생태계 협력의 논리', '자율주행 법제, 어디까지 왔고 무엇이 비어 있는가'를 주제로 한 기조 발제에 이어 서울시, 현대자동차, SWM, 티머니모빌리티, 한성대학교, 스마트라이드, 법인택시회사와 전국택시노동조합연맹 서울지역본부 관계자들의 지정 발언과 종합토론으로 진행됐다.
티머니모빌리티는 시민의 더 편한 자율주행의 이용과 지속 가능한 모빌리티 생태계 구성을 위해 그동안 축적해 온 1450만 회원의 티머니GO, 택시 호출·배차와 관제, 데이터 연계, 결제·정산 등 역량을 집중할 계획이다. 이를 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 로보택시 서비스 기반을 마련하겠다고 덧붙였다.
조동욱 ㈜티머니모빌리티 대표는 "이번 협약과 정책 세미나를 시작으로 택시 사업자가 직접 사업 구조를 주도할 수 있도록 티머니모빌리티가 함께해 지속가능한 로보택시 생태계를 구축하겠다"고 말했다.
세 기관은 이번 1차 정책 세미나에 이어 호출·배차와 탑승 경험, 요금·결제·정산과 승객 보호 등 로보택시 서비스 전반을 다루는 2차 정책 세미나를 추진할 예정이다. 두 차례 세미나의 발제와 토론 결과는 로보택시 생태계 구축을 위한 연구와 정책 제안에 활용된다.
kh99@newspim.com