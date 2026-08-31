티머니 '모두의 티머니' 캠페인, 에피어워드 코리아 동상 수상

AI 핵심 요약beta
- 티머니는 31일 모두의 티머니로 에피어워드 코리아 동상을 받았다.
- 지난해 캠페인은 티머니를 모빌리티 플랫폼으로 알렸다.
- 조회 1억7500만회와 인지도 상승 성과를 거뒀다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = ㈜티머니는 '모두의 티머니' 브랜드 마케팅 캠페인이 '2026 에피어워드 코리아(Effie Awards Korea)'에서 '운송·여행 및 관광' 부문 동상(Bronze Award)을 수상했다고 31일 밝혔다.
'에피어워드(Effie Awards)'는 1968년 미국에서 시작된 세계적인 마케팅 어워드다. 한국 프로그램 '에피어워드 코리아'는 2014년부터 국내 마케팅 효율성을 높이고 실질적인 기여를 목표로 한 캠페인을 독려해 왔다. 이 프로그램은 캠페인의 창의성과 전략, 실제 성과를 종합적으로 평가해 우수한 마케팅 캠페인을 선정한다.
티머니가 지난해 선보인 '모두의 티머니' 캠페인은 교통카드로 잘 알려진 티머니를 대한민국의 이동 시작부터 끝까지 함께하는 '교통·모빌리티 플랫폼 기업'으로 새롭게 조명하기 위해 기획됐다.
캠페인은 모델 박보영과 함께 출연한 숏스토리 형식으로 제작됐으며, 일반 광고 형식에서 벗어나 재치 있는 이야기와 자연스러운 브랜드 노출을 결합하고 쇼츠 등 다양한 콘텐츠 포맷으로 확대해 소비자들의 관심과 공감을 이끌어냈다는 평가를 받았다.
이 캠페인 영상은 유료 매체 조회 약 6400만 회, 자연 조회 약 1억1500만 회를 기록하며 높은 관심을 얻었다. 브랜드와 서비스 지표도 함께 상승했다.
교통·모빌리티 플랫폼 기업으로서 기업 브랜드 인지도는 지난해 같은 기준 대비 175% 상승했으며, 티머니GO와 모바일티머니의 브랜드 인지도와 활성 이용자 수(MAU) 또한 증가하는 성과를 거뒀다.
'모두의 티머니' 캠페인은 교통카드로 대표되던 티머니의 브랜드 이미지를 흥미롭게 확장하고, 전략과 실제 성과를 동시에 달성했다는 점에서 의미가 있다.
서해영 ㈜티머니 마케팅 부문장 상무는 "이번 수상은 '모두의 티머니' 캠페인을 통해 티머니가 지향하는 새로운 이동의 가치와 브랜드 방향성을 인정받은 결과"라며 "모바일티머니, 티머니GO, 태그리스 결제 등 고객 일상·이동을 더욱 편리하게 연결하는 다양한 서비스와 차별화된 브랜드 경험을 지속 선보이겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com