서울시, 지하철·가판대 등 홍보매체 5천여면 무료 개방…공모 돌입

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일부터 다음 달 16일까지 홍보매체 공모를 진행했다.
- 서울시 보유 지하철·가판대 등 5000여 면을 지원한다.
- 소상공인·비영리단체 10곳 안팎을 내달 선정할 예정이다.
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10월 16일까지 접수...홍보물 제작부터 게시·송출도 지원
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 14일부터 내달 16일까지 시가 보유한 지하철, 가판대, 구두수선대 및 영상매체 등 홍보매체 5000여 면을 활용한 홍보를 진행할 소상공인, 비영리단체 등을 공모한다고 밝혔다.
신청 대상은 서울시에 주소를 둔 장애인기업·여성기업·협동조합·전통시장·사회적기업·공유기업 등 법령이나 조례에 따라 시의 지원을 받을 수 있는 기업·단체다. 시민 공감대를 형성할 수 있는 기업 활동이나 공익 증진에 기여하는 활동을 홍보 대상으로 한다.
대표자가 만 19~39세이고 사업자등록증상 개업일이 1년 이상 3년 이내인 청년창업 초기기업에는 선정 심의 과정에서 가산점을 부여한다.
선정된 단체에는 홍보물 제작부터 게시·송출까지 전 과정이 지원된다. 활용 매체는 지하철 내부 모서리와 가로판매대·구두수선대 등 인쇄매체 약 5000면과 서울시청 시민게시판, 지하철역 미디어보드, 시립시설 영상모니터 등 영상매체 100여 대다.
서울시는 내달 홍보매체 시민개방 심의위원회 심의를 거쳐 10개 안팎의 지원 대상을 최종 선정할 예정이다. 자세한 응모 절차는 서울시 누리집 '고시공고'에서 확인할 수 있다.
김형래 서울시 홍보기획관은 "이번 공모는 홍보수단 부족과 비용 부담으로 홍보에 어려움을 겪는 소상공인과 비영리단체에 성장의 발판이 될 것"이라며 "공익 증진에 기여하는 역량 있는 대상자들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com