서울 지하철 물품보관함, QR 스캔으로 바로 이용 가능

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앱 설치·회원가입 없이 웹에서 사용할 수 있어

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울교통공사는 지하철 물품보관함 이용 편의를 높이기 위해 웹 서비스를 도입하고 물품보관함이 운영되는 공사 관할 전 역사에 적용했다고 7일 밝혔다.

이용자는 물품보관함에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔한 뒤 '웹 이용'을 선택하면 된다. 별도의 앱 설치나 회원가입 없이 웹페이지에서 바로 물품보관함을 이용할 수 있다.

기존 '또타라커' 앱 이용자는 종전과 같은 방식으로 서비스를 이용할 수 있어 이용자가 상황에 따라 앱과 웹 가운데 원하는 방식을 선택 가능하다.

서울 지하철 물품보관함 웹서비스 이용 절차 [사진=서울교통공사]

서울교통공사는 이용 수요가 높은 역사를 중심으로 웹 서비스를 순차적으로 적용했다. 지난 8월 물품보관함이 운영되는 전 역사로 확대했다. 이용 화면과 현장 안내문을 정비해 처음 이용하는 시민이 이용 방법을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

기존 또타라커 앱에는 신규 기능을 추가한다. 물품보관함에 맡긴 물품을 다른 사람이 찾아갈 수 있는 '보관함 공유서비스'와 물품을 다른 역으로 배송해주는 '전달서비스'를 연내 선보일 예정이다.

서울교통공사는 향후 지하철 물품보관함을 단순 보관 시설에서 물품 보관·전달 등을 아우르는 생활물류 서비스 기반으로 확대한다는 계획이다.

정원규 서울교통공사 전략사업본부장은 "이번 웹 서비스 도입으로 별도의 앱을 설치하지 않아도 누구나 보다 쉽고 간편하게 물품보관함을 이용할 수 있게 됐다"며 "기존 앱에도 다양한 신규 서비스를 단계적으로 더해 지하철 물품보관함의 활용 범위를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com