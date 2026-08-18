서울역 지하철 1·4호선 무정차 통과...전장연 시위 영향

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 시위로 18일 오전 8시 49분부터 서울역에서 서울 지하철 1호선·4호선 열차가 무정차 통과 중이다.
전장연은 이날 오전 8시부터 지하철 4호선 서울역 플랫폼에서 탑승 시위를 진행하고 있다.
서울교통공사는 안내 문자를 통해 "현재 서울역 집회시위로 인해 1호선 하행선(구로 방면), 4호선 상행선(불암산 방면) 무정차 통과 중"이라고 전했다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 시위로 18일 오전 8시 49분부터 서울역에서 서울 지하철 1호선·4호선 열차가 무정차 통과 중이다.
전장연은 이날 오전 8시부터 지하철 4호선 서울역 플랫폼에서 탑승 시위를 진행하고 있다.
서울교통공사는 안내 문자를 통해 "현재 서울역 집회시위로 인해 1호선 하행선(구로 방면), 4호선 상행선(불암산 방면) 무정차 통과 중"이라고 전했다.
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