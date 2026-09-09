LF푸드, 프리미엄 한식 HMR '한반12' 전면 리뉴얼

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LF푸드가 프리미엄 한식 HMR 브랜드 '한반12'를 전면 리뉴얼해 새롭게 선보이고, 프리미엄 HMR 시장 공략에 본격 나선다.

한반12 패키지 제품. [사진= LF푸드]

이번 리브랜딩은 HMR 시장이 간편식을 넘어 홈다이닝과 선물용 프리미엄 수요로 확장되는 변화에 주목해 추진됐다. 국내 HMR 시장은 2023년 약 6조1000억원에서 2025년 약 7조원대 규모로 성장했으며, 편리함과 프리미엄을 동시에 추구하는 '편리미엄'이 주요 소비 트렌드로 자리 잡고 있다.

LF푸드는 식자재 유통 사업에서 축적한 원재료 소싱 경쟁력과 면류·육가공·소스 제조 역량을 한반12에 집약했다. '맑은 황태국', '1++한우 된장찌개', '1++한우 소고기무국', '야채듬뿍 닭갈비' 신규 제품 4종을 추가해 총 12종 라인업을 완성하고, 제품군을 일상식·보양식·주요리로 세분화했다. 완도산 전복, 대관령 자연건조 황태, 1++등급 한우 등 메뉴별 원재료를 엄선하고 육수도 메뉴마다 달리 설계했다.

패키지도 전면 개편해 초록·빨강·주황·노랑·버건디 다섯 가지 색상으로 제품별 특성을 구분했다. 9월부터 '미워도 다시 한반' 시리즈 등 CF 영상 콘텐츠 3편을 순차 공개하며 브랜드 커뮤니케이션도 강화한다.

판매는 9월 초 론칭한 공식몰 '한반12몰'을 중심으로 시작해 카카오톡 선물하기, 마켓컬리 등으로 유통망을 확대하고, 12월에는 한반12몰을 LF푸드 B2C 통합몰로 확장할 계획이다. 추석 선물 수요를 겨냥해 '한반12 맛 세트'와 '한반12 마음 세트'도 선보이며, 받는 사람이 배송지나 제품을 직접 선택할 수 있는 '한반드림' 서비스도 도입한다.

LF푸드 관계자는 "이번 리브랜딩은 누구에게 건네도 자신 있는 한 끼를 만들겠다는 목표 아래 원재료부터 조리 방식, 제품 구성과 패키지, 고객 경험까지 전면 재정비하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

fineview@newspim.com