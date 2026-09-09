김광용 재난안전관리본부장, 추석 앞두고 포항 여객선·낚시어선 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 행안부 김광용 본부장이 9일 포항서 안전점검했다.
- 포항여객터미널 인파·대피시설 관리상태를 살폈다.
- 낚시어선 구명조끼·소방설비 점검과 안내도 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 추석 연휴 여객선 이용객과 낚시객 증가에 대비해 여객터미널과 낚시어선에 대한 현장 안전점검에 나섰다.
행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장이 9일 경북 포항시를 찾아 여객선 및 낚시어선 안전관리 상황을 점검했다고 밝혔다.
김 본부장은 먼저 포항연안여객터미널을 방문해 터미널과 여객선의 안전관리 현황을 확인하고, 수협중앙회 포항어선안전조업국으로부터 추석 연휴 기간 안전관리 대책을 보고받았다.
이어 대합실과 승·하선 통로 등 터미널 주요 시설을 둘러보며 연휴 기간 이용객 증가와 인파 밀집에 대비한 동선 관리 대책을 점검했다. 비상 대피 시설과 소화 장비 등의 관리 상태도 살폈다.
김 본부장은 이후 인근 낚시어선 계류장을 찾아 낚시어선 안전관리 실태를 점검했다. 최근 낚시어선 사고가 잇따르고 있는 점을 고려해 정박 중인 선박에 직접 승선해 구명조끼 비치 상태와 소방설비 작동 여부 등을 확인했다.
특히 지난 7월 1일부터 개정된 '어선안전조업법'이 시행되면서 어선 승선자가 외부에 노출된 갑판에 있을 경우 구명조끼 또는 구명의를 착용해야 하는 만큼, 출항 전 관련 안내가 제대로 이뤄지고 있는지도 점검했다.
김 본부장은 명절 연휴에도 현장을 지키는 선장 등 어선 종사자와 관계자들을 격려하고 현장의 애로사항도 청취했다.
김 본부장은 "국민께서 안심하고 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 다중이용시설인 터미널의 인파 관리부터 낚시어선 안전까지 관계기관과 함께 해상 안전망을 촘촘하게 구축하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com