NH농협금융, 베트남서 'NH Change Makers' 위촉식 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융지주가 굿네이버스와 함께 지난 7일부터 8일까지 베트남에서 글로벌 사회공헌 프로젝트 'NH Change Makers' 위촉식을 열고 현지 봉사활동을 실시했다고 9일 밝혔다.

NH농협금융은 9월 7일부터 8일까지 베트남에서 글로벌 사회공헌 프로젝트 'NH Change Makers' 위촉식을 개최하고 현지 봉사활동을 실시했다. 농협금융 성장전략부문 임도곤 부사장(왼쪽에서 네 번째)이 지역주민과 아동들을 위한 기부물품을 전달했다. [사진=NH농협금융지주]

이번 프로젝트는 베트남 농촌 지역의 문제를 현지 주민이 스스로 해결하도록 지원하는 사업이다. 주민 대상 공모전을 거쳐 선정된 우수 사업의 직접 실행을 돕는 방식으로 진행된다.

농협금융 임직원들은 지난 7일 베트남 뚜옌꽝성 선투이 코뮨을 방문해 지역 주민과 아동에게 기부물품을 전달했다. 아울러 친환경 농촌 환경 조성을 위한 나무 심기 봉사활동도 함께 펼쳤다. 이어 8일에는 공모사업 위촉식을 열었다. 접수된 40여 개 아이디어 가운데 심사를 거쳐 최종 3개 우수 사업이 선정됐다.

이날 행사에는 농협금융 임도곤 부사장, 농협은행 지성욱 하노이금융센터장, NH투자증권 문성근 베트남법인장, 굿네이버스 베트남 조은승 대표를 비롯해 선정 사업 지역의 인민위원장 등 현지 정부 관계자와 주민들이 참석했다.

농협금융 임도곤 부사장은 "한국의 농업과 농촌을 기반으로 성장한 농협금융이 베트남 농촌 지역의 발전과 자립에 기여하게 됐다"며 "향후에도 현지 정부 및 지역사회와의 파트너십을 바탕으로 상생을 실천하겠다"고 말했다.

베트남 정부 관계자는 "지역 환경 개선과 주민 삶의 질 향상을 위해 지원을 아끼지 않은 농협금융에 감사를 전한다"며 "지역사회 변화를 위해 적극 협력하겠다"고 답했다.

한편 농협금융은 은행 하노이금융센터, 호치민사무소, 증권 베트남법인 등 주요 계열사를 통해 베트남 현지화 전략과 사회공헌 활동을 확대하고 있다.

eoyn2@newspim.com