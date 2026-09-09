농심, 청소년 라면 요리 경연 '고등셰프 시즌2' 개최

AI 핵심 요약beta
- 농심이 9일 전국 청소년 대상 고등셰프 시즌2를 열었다.
- 대회 주제는 신라면 40주년 기념 창작라면이다.
- 27일까지 레시피 접수, 우승자에 300만원을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 전국 청소년을 대상으로 라면 요리 경연대회 '고등셰프 시즌2'를 개최한다. '고등셰프'는 요리에 관심 있는 청소년들이 농심 라면을 활용해 자신만의 창의적인 레시피를 선보이는 요리 경연 프로그램이다.
올해 대회 주제는 신라면 출시 40주년을 맞아 '신라면을 활용한 나만의 창작라면'이다. 전국 고등학생(또는 2008~2010년생 청소년)이라면 누구나 참가할 수 있으며, 9월 27일까지 '지글지글클럽' 홈페이지를 통해 레시피를 제출하면 된다.
예선에 접수된 레시피 중 우수작을 선정해 6명의 본선 진출자를 선발한다. 본선 진출자들은 10월 9일 서울에서 열리는 오프라인 본선에서 예선 제출 레시피로 1대1 대결을 펼치고, 각 대결의 승자 3명이 결선에 진출한다. 결선 주제는 현장에서 공개될 예정이며, 심사는 전문 셰프와 농심 R&D 관계자가 맡는다. 결선 이후에는 참가자들의 레시피 콘텐츠를 온라인에 공개해 투표를 실시하고, 심사위원 평가와 온라인 투표 결과를 합산해 최종 순위를 정한다.
농심은 대회 우승자에게 상금 300만원, 2위와 3위에게 각각 200만원과 100만원을 수여한다. 이번 대회에서는 결선 진출자와 농심 R&D 연구원의 1대1 멘토링도 진행해 참가자들이 아이디어를 발전시킨 뒤 결선 경연에 나서도록 했다.
농심 관계자는 "고등셰프는 청소년들이 자신만의 아이디어와 요리 실력을 마음껏 펼칠 수 있는 프로그램"이라며 "올해는 신라면을 활용한 창의적인 요리 경연과 농심 연구원과의 멘토링을 통해 참가자들이 라면의 새로운 가능성을 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com