롯데, 인도네시아서 글로벌 채용설명회 개최...연내 300명 뽑는다

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 9일 인도네시아서 글로벌 잡페어를 열었다
- 인도네시아 취준생 600여 명이 채용 상담에 참여했다
- 롯데는 연내 현지 인재 300명 추가 채용할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 인도네시아에서 현지 인재 확보에 속도를 낸다. 유통과 화학, 물류, 정보기술(IT), 건설 등 다양한 사업을 펼치고 있는 인도네시아를 핵심 해외 거점으로 삼고 현지 채용을 확대하는 모습이다.
롯데는 9일 인도네시아 자카르타에서 '2026 롯데 글로벌 잡페어'를 열고 현지 취업준비생을 대상으로 채용 활동을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에는 롯데케미칼, 롯데백화점, 롯데마트, 롯데글로벌로지스 등 현지에 진출한 9개 계열사가 참여한다.
행사에는 인도네시아 취업준비생 600여 명이 참석한다. 롯데는 그룹 및 계열사 사업을 소개하고, 현직자와의 채용 상담 및 모의 면접을 진행한다. 계열사 홍보 부스와 경품 이벤트도 운영한다.
이는 지난해 8월 베트남 하노이에서 개최한 글로벌 채용설명회에 이은 두 번째 행사다. 인도네시아는 롯데의 주요 사업국으로, 2008년 롯데마트 진출을 시작으로 현재 12개 계열사가 유통, 화학, 물류, IT, 건설 등에서 사업 중이다. 지난해 기준 인도네시아 매출은 2조원을 넘었으며, 현지 임직원은 8000명이다.
롯데는 연내 인도네시아에서 300명을 추가 채용할 계획이다. 채용설명회 이후 주요 대학을 직접 방문하는 캠퍼스 리크루팅을 진행해 현지 인재 확보를 이어간다. 베트남에서는 10월 하노이 주요 대학을 대상으로 캠퍼스 리크루팅을 진행한다.
nrd@newspim.com