코인원, 한국투자증권 앱에 가상자산 시세 제공

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한국투자증권 앱 '가상자산 시세' 탭에서 실시간 시세 확인

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 코인원이 한국투자증권 앱을 통해 가상자산 시세 정보를 제공한다고 9일 밝혔다.

한국투자증권 앱의 가상자산 시세 탭에서는 코인원이 거래 지원하는 가상자산의 실시간 시세와 등락률을 확인할 수 있다. 거래대금, 시가총액, 상승률, 하락률, 인기 종목 등 5가지 항목별 실시간 순위도 제공된다.

[사진= 코인원]

개별 종목을 선택하면 주기별 가격 변동 차트와 유동성 등 세부 정보를 볼 수 있으며, 백서와 공식 웹사이트, 주요 정보 요약 등 투자 판단에 필요한 정보도 함께 제공한다.

코인원은 서비스 오픈을 기념해 오는 30일까지 신규 가입 고객을 대상으로 '내 투자유형 테스트' 이벤트를 진행한다. 가상자산 시세 페이지에서 설문에 응답해 테스트를 완료하면 이벤트 코드를 받을 수 있고, 코인원 신규 가입 시 해당 코드를 입력하면 3만 원 상당의 가상자산을 지급받는다.

차명훈 코인원 대표는 "지난 7월 코인원 앱 내 '주식투자 바로가기' 서비스에 이어 한국투자증권과 선보이는 두 번째 협업 서비스"라며 "양사 서비스 간 이동을 편리하게 제공하면서 고객 유입을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com