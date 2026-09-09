카카오페이, 스테이블코인 등 디지털 지갑 기술 실증 완료

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 디지털 자산 지갑 구축 기술 실증(PoC)을 완료했다고 9일 밝혔다. 카카오그룹은 검증을 마친 기술을 국내 시장에 보급하는 한편, 핀테크와 은행을 아우르는 금융 환경 경험을 활용해 컨설팅 솔루션을 제공하며 스테이블코인 유통 인프라를 구축할 계획이다.

[사진=카카오페이]

카카오페이는 기존 4300만 사용자의 선불충전금(카카오페이머니) 지갑 시스템을 원화 스테이블코인 등 온체인 자산까지 관리하는 통합형 디지털 자산 지갑으로 확장하는 기술 실증을 진행했다. 카카오그룹은 대용량 트래픽 환경에서 스테이블코인 등의 송금·결제·정산 기술 검증과 사용자 인터페이스 구축을 마쳤다.

카카오페이에서의 기술 입증에 이어 카카오뱅크도 은행 수준의 보안 및 규제 요건을 적용해 지갑 연동과 안정성을 검증하고 있다. 카카오그룹은 결제망과 은행망을 아우르는 상이한 인프라 환경에서 지갑 기술을 실증해 유통 유즈케이스를 구현할 기반을 마련할 방침이다.

검증된 지갑 기술을 바탕으로 카카오그룹 외 국내 디지털 자산 생태계 전반을 위한 유통 인프라 보급에도 나선다.

카카오그룹은 국내 결제망과 은행망에서 검증한 기술을 활용해 다양한 도입사의 니즈와 규제 요건에 최적화된 디지털 지갑 솔루션을 보급할 예정이다.

제휴 기관의 인프라 도입 부담과 리스크를 줄이기 위해 지갑 기술과 맞춤형 컨설팅 서비스를 패키지로 제공한다. 개발 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 국내 규제 체계에 맞춘 통합 솔루션을 구성했다.

카카오그룹은 이러한 유통 인프라 구상을 바탕으로 원화 스테이블코인 등 디지털 자산 도입을 검토하는 국내 주요 기업 및 금융기관과 협력 논의를 이어가고 있다.

신원근 카카오페이 대표 겸 그룹 스테이블코인 공동 TF장은 "디지털 자산의 가치는 실제 사용되는 유통 단계에서 드러난다"며 "카카오그룹의 유통 인프라와 규제 대응 노하우를 바탕으로 파트너사들과 함께 국내 디지털 자산 생태계 안착을 이끌겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com