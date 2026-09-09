HL클레무브, 레노버와 '자율주행 시장 선점' 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- HL클레무브가 9일 레노버와 자율주행 파트너십을 맺었다.
- 양사는 차량용 AI HPC를 공동개발하고 수주·양산을 추진했다.
- HL클레무브는 글로벌 네트워크와 양산 역량으로 시장 선점을 노렸다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HL그룹 자율주행 솔루션 전문기업 HL클레무브는 글로벌 IT 기업 레노버(Lenovo)와 자율주행 시장 선점을 위한 파트너십을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협력은 단계별로 나뉜다. 1단계 차량용 AI 고성능 컴퓨팅(HPC) 공동 개발, 2단계 수주, 3단계 양산, 이 가운데 수주와 양산을 HL클레무브가 전담, 향후 가시화될 글로벌 완전 자율주행 시장을 선점한다는 계획이다.
HL클레무브가 전면에 나선 이유는 영업력이다. 2012년부터 쌓아온 글로벌 완성차 네트워크는 물론 현지 대응 노하우를 갖췄다.
양산 경험도 풍부하다. 중국∙북미∙인도 등 글로벌 거점에서 자율주행 L2, L2+에 해당하는 센싱·제어 부품을 생산해 왔을 뿐 아니라 시스템 통합 역량을 두루 완비, 2012년부터 현재까지 제조 레퍼런스와 약 2700건의 특허를 보유한 대한민국 자율주행 대표기업으로 성장, 레노버와 손을 잡고 한층 더 차별화된 기술적 가치를 제공한다는 복안이다.
HL클레무브 이윤행 사장은 "HL클레무브의 기술력, 영업력, 생산능력에 레노버의 고도화된 자율주행 제어기 설계 역량을 결합하여 글로벌 시장 경쟁력을 높이겠다"며 "고객이 만족할 수 있는 완전자율주행 설루션을 빠르게 선보이겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com