M83, 멀티모달 AI 검색 솔루션 '스카우트' 개발

디클롭스 핵심 검색 기술 독립 제품화

VFX 현장 검증 거쳐 기업용 SW 상용화 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 시각특수효과(VFX) 기업 M83이 인공지능(AI) 연구개발 자회사 디블라트와 멀티모달 AI 기반 미디어 검색 솔루션 '스카우트(Scout)'를 개발하고 자체 AI 소프트웨어 사업 확대에 나선다.

9일 M83은 디블라트와 공동 개발한 스카우트를 기업용 독립 소프트웨어로 제품화해 상용화를 추진한다고 밝혔다.

스카우트는 지난 5월 공개한 AI 콘텐츠 제작 플랫폼 '디클롭스(Diclops)'의 핵심 검색 모듈을 별도 제품으로 개발한 솔루션이다. M83은 VFX 제작 과정에서 축적한 데이터와 업무 흐름을 바탕으로 제품 기획과 핵심 기능 설계, 현장 검증을 맡고 디블라트는 멀티모달 AI 기반 검색 기술과 시스템 아키텍처 개발을 담당했다.

M83 피앤티링크 CI. [사진=M83]

스카우트는 이미지와 영상, 문서의 내용을 AI가 분석해 사용자가 자연어로 필요한 자료를 검색할 수 있도록 지원한다. 기존처럼 파일명이나 폴더 구조, 사전에 입력한 태그에 의존하지 않고 자료의 실제 내용과 맥락을 분석해 관련 자료를 찾는 방식이다.

레퍼런스 이미지를 기반으로 구도와 분위기, 색감 등이 유사한 자료를 검색하는 기능도 제공한다.

M83과 디블라트는 현재 실제 콘텐츠 제작 자료와 사내 스토리지 환경을 활용해 검색 성능과 사용성을 검증하고 있다. 회사에 따르면 내부 테스트에서는 여러 폴더와 영상을 직접 확인하며 수십 분에서 수시간이 걸리던 일부 자료 검색 작업을 수분 이내로 단축했다.

향후 외부 제작사와 기업을 대상으로 비공개 베타 테스트를 진행해 실제 업무환경에서 활용성을 검증할 예정이다. 이후 기업별 데이터 환경과 보안 정책에 대응하는 구축형 제품과 전문 사용자용 제품으로 제품군을 확대할 계획이다.

적용 대상도 VFX를 시작으로 방송과 온라인동영상서비스(OTT), 광고, 게임, 애니메이션 등 콘텐츠 산업과 대규모 이미지·영상·문서를 보유한 일반 기업까지 넓힌다는 방침이다.

최완호 디블라트 대표이사는 "기업이 축적한 자료와 업무 노하우가 실질적인 자산이 되기 위해서는 개인이 아닌 시스템에 축적되고 필요할 때 쉽게 검색·활용할 수 있어야 한다"며 "스카우트는 흩어진 이미지·영상·문서를 AI가 이해하고 검색할 수 있도록 해 기업이 보유한 콘텐츠의 활용도를 높이는 솔루션으로 향후 다양한 기업의 미디어·지식자산 검색 분야로 적용 범위를 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.

M83 관계자는 "스카우트는 M83과 디블라트가 축적해 온 AI 기술을 실제 기업용 소프트웨어 제품으로 사업화하는 첫 단계"라며 "외부 기업 대상 검증을 통해 적용 범위를 넓히고 향후 다양한 AI 솔루션으로 제품군을 확대해 AI 소프트웨어를 M83의 새로운 사업 영역으로 육성할 계획"이라고 말했다.

winter1004@newspim.com