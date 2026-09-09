삼진식품, 온라인몰 10% 할인 주주우대 서비스 도입

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신한·KB·키움·하나증권 MTS서 주주 인증

모듬어묵·밀키트·추석 선물세트 등에 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 삼진식품이 주주를 대상으로 자사 제품 구매 할인 혜택을 제공하는 주주우대 서비스를 도입한다.

9일 삼진식품은 IR 전문기업 IR큐더스의 '주주우대 서비스'를 도입하고 삼진어묵 공식 온라인몰에서 주주에게 제품 구매 시 10% 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.

이번 서비스는 신한투자증권과 KB증권, 키움증권, 하나증권 등 4개 증권사의 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 이용할 수 있다. 삼진식품 주주는 MTS에서 본인 인증을 거쳐 주주 여부를 확인한 뒤 모바일 쿠폰을 내려받아 삼진어묵 공식 온라인몰에서 사용할 수 있다.

삼진식품 CI. [사진=삼진식품]

주주에게는 공식 온라인몰에서 사용할 수 있는 10% 할인쿠폰이 제공된다. 모듬어묵과 꼬치어묵, 밀키트 등 주요 제품을 비롯해 이금복 명품세트와 삼진프리미엄세트 등 선물세트에도 할인 혜택을 적용할 수 있다.

삼진식품은 서비스 도입을 기념해 추가 이벤트도 진행한다. 오는 10월 31일까지 주주우대 서비스를 이용해 제품을 구매한 주주 가운데 30명을 추첨해 삼진어묵 '어묵포트'를 증정할 예정이다.

삼진식품 관계자는 "이번 주주우대 서비스는 삼진식품을 믿고 함께해 주시는 주주분들께 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 주주들이 직접 체감할 수 있는 다양한 혜택과 소통 기회를 확대하며 주주친화 경영을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 전했다.

한편 삼진식품은 브랜드 '삼진어묵'을 중심으로 국내외 유통 채널도 확대하고 있다. 최근 부산 광안리에 '삼진어묵 THE WAVE 광안' 팝업스토어를 열었으며 중국과 대만, 미국 등 해외 시장에서도 유통채널 확대와 현지 사업 기회 발굴을 추진하고 있다.

winter1004@newspim.com